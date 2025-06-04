Вчителі англійської мови — на яку зарплату можуть розраховувати у 2025 році

Вчителька англійської мови. Фото: Unsplash

Знання іноземних мов важко переоцінити в сучасному світі, тому професія вчителя англійської залишається популярною в Україні. Середня зарплата педагогічних працівників залежить від багатьох факторів: не тільки досвіду та кваліфікації, але й місця роботи.

Сайт Новини.LIVE розповідає, скільки в середньому отримують вчителі англійської мови станом на червень 2025 року та як змінилася сума за рік.

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Дохід вчителів англійської в Україні

Згідно з даними великого кадрового порталу Work.ua, зарплати педагогів сильно варіюються в приватних закладах освіти і державних школах. Викладачам приватних ліцеїв/гімназій пропонують від 40 000 грн/міс., тоді як працівники звичайних шкіл отримують вдвічі менше — суми коливаються від 15 000 до 20 000 грн.

Вакансії вчителя англійської мови. Фото: скриншот

Вакансії вчителя англійської мови. Фото: скриншот

Вакансії вчителя англійської мови. Фото: скриншот

Вакансії вчителя англійської мови. Фото: скриншот

Вакансії вчителя англійської мови. Фото: скриншот 1 / 5









На основі майже 1000 вакансій, опублікованих на кадровому порталі, вдалося вивести середній показник доходу вчителів англійської мови. Станом на червень 2025 року йдеться про 23 500 грн/міс., але в розрахунок входять всі оголошення із заголовком English teacher без поділу на приватні/державні заклади освіти.

Що цікаво, суми відрізняються залежно від міст України. В Києві середня зарплата перебуває на рівні 26 500 грн, у Львові — 24 000 грн, в Одесі, Харкові та Вінниці — 22 500 грн. Для порівняння, в аналогічний період 2024 року дохід педагогів був на 4% менший. За 12 місяців кількість вакансій скоротилася на 38%.

Динаміка кількості вакансій вчителя англійської мови. Фото: скриншот

Вчителі англійської мають велику гнучкість у форматі викладання, адже їх професія затребувана по всьому світу. Вони можуть працювати дистанційно, навчаючи іноземній мові учнів з різних країн. Тож існує змога збільшити середній дохід, використовуючи переваги онлайн-викладання.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, педагогічних працівників та учнів чекають вагомі нововведення з вересня 2025 року. МОН планує оновити систему професійного розвитку вчителів, переглянути зміст у трьох освітніх галузях і розробити механізм вдосконалення системи підручникотворення.

Також ми писали, що у 2025 році зарплата педпрацівників дитсадків залежить від окладу, тривалості робочого часу й навантаження. Робочий тиждень становить 30-35 годин, а педагогічне навантаження — від 18 до 25 годин (залежить від посади).