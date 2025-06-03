Шкільна освіта в Україні — які зміни підготували в МОН для учнів і вчителів у 2025

Зміни не за горами — що чекає вчителів та учнів з вересня 2025
Міністерство освіти і науки підготувало кілька вагомих нововведень для українців восени 2025 року. Зміни торкнуться підвищення кваліфікації вчителів, освітнього процесу і системи підручникотворення.
Про це йшлося на брифінгу МОН "Освіта в укриттях та уроки онлайн: підсумки шкільного навчального року 2024/2025".
До чого готуватися педагогам і школярам
В Україні планують оновити систему професійного розвитку педагогічних працівників. Програму анонсують вже в новому навчальному році, проте в МОН розсекретили кілька нюансів.
"Це оновлення передбачає, що вчитель матиме гроші, "які ходитимуть за ним", і якими він сам розпоряджатиметься для підвищення своєї кваліфікації. Про механізми впровадження програми і суми фінансування буде анонсовано восени", — зауважила заступниця міністра освіти і науки Надія Кузьмичова.
Це лише мізерна частина реформ, над якими працює МОН. Друге нововведення стосуватиметься оновленого змісту в трьох освітніх галузях. Нагадаємо, в лютому 2025 року була анонсована програма "Освіта для життя", в межах якої ініціатори поставили за мету подолати розрив між теорією і практикою, шкільною програмою та реальними потребами учнів.
"З вересня ми плануємо у циклі 5-6 класу запропонувати оновлений зміст, який буде враховувати взаємозв'язок між різними галузями, оновлені концепції, що створені у межах цієї політики", — уточнила Кузьмичова.
Раніше вона розповідала, що завдяки програмі "Освіта для життя" вдасться:
- зробити навчання більш послідовним і зрозумілим;
- дати учням практичні знання і навички для вирішення реальних завдань/проблем;
- розробити сучасні підручники, навчальні матеріали та моделі освітніх просторів.
Нарешті, третє нововведення — це розробка механізму вдосконалення системи підручникотворення. Будуть проаналізовані проблеми попередніх років, переглянуті підходи до написання навчальних книг, удосконалено співпрацю з авторськими колективами тощо.
Що ще варто знати українцяям
Нагадаємо, середня зарплата вчителя математики в Україні, за даними великого кадрового порталу, становить 18 500 грн. За 12 місяців показник виріс на 23% — з 15 000 грн. Натомість кількість вакансій у школах залишилася незмінною.
Також ми писали, що вимагання грошей у школах на ремонт чи інші потреби є незаконним — освіта в Україні безплатна, а заклади повинна утримувати місцева влада. За такі порушення передбачені різні види відповідальності.
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