Шкільна освіта в Україні — які зміни підготували в МОН для учнів і вчителів у 2025

Шкільний урок. Фото: УНІАН

Міністерство освіти і науки підготувало кілька вагомих нововведень для українців восени 2025 року. Зміни торкнуться підвищення кваліфікації вчителів, освітнього процесу і системи підручникотворення.

Про це йшлося на брифінгу МОН "Освіта в укриттях та уроки онлайн: підсумки шкільного навчального року 2024/2025".

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До чого готуватися педагогам і школярам

В Україні планують оновити систему професійного розвитку педагогічних працівників. Програму анонсують вже в новому навчальному році, проте в МОН розсекретили кілька нюансів.

"Це оновлення передбачає, що вчитель матиме гроші, "які ходитимуть за ним", і якими він сам розпоряджатиметься для підвищення своєї кваліфікації. Про механізми впровадження програми і суми фінансування буде анонсовано восени", — зауважила заступниця міністра освіти і науки Надія Кузьмичова.

Це лише мізерна частина реформ, над якими працює МОН. Друге нововведення стосуватиметься оновленого змісту в трьох освітніх галузях. Нагадаємо, в лютому 2025 року була анонсована програма "Освіта для життя", в межах якої ініціатори поставили за мету подолати розрив між теорією і практикою, шкільною програмою та реальними потребами учнів.

"З вересня ми плануємо у циклі 5-6 класу запропонувати оновлений зміст, який буде враховувати взаємозв'язок між різними галузями, оновлені концепції, що створені у межах цієї політики", — уточнила Кузьмичова.

Раніше вона розповідала, що завдяки програмі "Освіта для життя" вдасться:

зробити навчання більш послідовним і зрозумілим;

дати учням практичні знання і навички для вирішення реальних завдань/проблем;

розробити сучасні підручники, навчальні матеріали та моделі освітніх просторів.

Нарешті, третє нововведення — це розробка механізму вдосконалення системи підручникотворення. Будуть проаналізовані проблеми попередніх років, переглянуті підходи до написання навчальних книг, удосконалено співпрацю з авторськими колективами тощо.

Що ще варто знати українцяям

Нагадаємо, середня зарплата вчителя математики в Україні, за даними великого кадрового порталу, становить 18 500 грн. За 12 місяців показник виріс на 23% — з 15 000 грн. Натомість кількість вакансій у школах залишилася незмінною.

Також ми писали, що вимагання грошей у школах на ремонт чи інші потреби є незаконним — освіта в Україні безплатна, а заклади повинна утримувати місцева влада. За такі порушення передбачені різні види відповідальності.