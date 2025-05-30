Ремонт у школі та нові штори — чи повинні батьки здавати гроші

Гроші в руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

В Україні повна загальна середня освіта є обов’язковою й безоплатною в державних та комунальних закладах. Однак як протягом навчального року, так і перед літніми канікулами батьки часто стикаються з ситуаціями, коли адміністрація школи чи представники батьківських комітетів просять сплатити певну суму на ремонт чи інші шкільні потреби.

Чи законне вимагання грошей у школах, розповіли на порталі "Нова українська школа".

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Відповідно до статті 53 Конституції України, повна загальна середня освіта є обов’язковою й безоплатною. Щодо ремонту у школі, то це компетенція виключно місцевої влади, яка є власником освітнього закладу та, відповідно, утримувачем.

Директор школи зобов’язаний щорічно подавати запити до управління освіти, якому підпорядкований заклад, із переліком потреб, у тому числі й щодо ремонтних робіт. Власник школи далі складає кошторис потреб навчальних закладів, які йому підпорядковуються.

Тож вимоги адміністрації школи або ж батьківського комітету щодо збору коштів на ремонт приміщень, закупівлю підручників, мийних засобів та інших потреб є безпідставними та незаконними. За порушення цих вимог законодавства передбачена кримінальна, адміністративна, цивільноправова або дисциплінарна відповідальність.

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У ситуації, коли відбувається збір коштів на якісь потреби школи, треба вийти з усіх вайбер-груп та батьківських шкільних спільнот і не підтримувати подібні розмови.

З цього питання необхідно насамперед поспілкуватися з адміністрацією школи та вчителем. Адже ніхто інший, навіть батьківський комітет, не можуть впливати на спільний освітній процес.

Алгоритм дій такий:

Зверніться до директора школи. Напишіть заяву у двох примірниках про примусове збирання коштів. Один залиште в канцелярії школи з відміткою про отримання — вхідний номер. Протягом 30 днів вам зобов'язані надати письмову відповідь. Зверніться до управління або департаменту освіти. Подайте відповідну заяву, якщо адміністрація школи не вжила заходів після вашого звернення. Зверніться до поліції. У разі бездіяльності управління або департаменту освіти, подайте заяву про вимагання коштів.

Варто зазначити, що батьки можуть робити благодійні внески, але виключно на спеціальний розрахунковий рахунок школи й лише на добровільних засадах. Ніхто не має права примушувати їх здавати гроші. При здійсненні благодійних внесків необхідно чітко вказувати призначення платежу та перевіряти фінансову звітність закладу щодо цільового використання внесків.

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