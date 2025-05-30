Ремонт в школе и новые шторы — должны ли родители сдавать деньги

Деньги в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В Украине полное общее среднее образование является обязательным и бесплатным в государственных и коммунальных учреждениях. Однако как в течение учебного года, так и перед летними каникулами родители часто сталкиваются с ситуациями, когда администрация школы или представители родительских комитетов просят оплатить определенную сумму на ремонт или другие школьные нужды.

Законно ли вымогательство денег в школах, рассказали на портале "Новая украинская школа".

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В соответствии со статьей 53 Конституции Украины, полное общее среднее образование является обязательным и бесплатным. Что касается ремонта в школе, то это компетенция исключительно местной власти, которая является владельцем образовательного учреждения и, соответственно, держателем.

Директор школы обязан ежегодно подавать запросы в управление образования, которому подчинено заведение, с перечнем потребностей, в том числе и по ремонтным работам. Владелец школы дальше составляет смету потребностей учебных заведений, которые ему подчиняются.

Поэтому требования администрации школы или родительского комитета по сбору средств на ремонт помещений, закупку учебников, моющих средств и других нужд являются безосновательными и незаконными. За нарушение этих требований законодательства предусмотрена уголовная, административная, гражданско-правовая или дисциплинарная ответственность.

Куда обращаться по поводу поборов в школе

В ситуации, когда происходит сбор средств на какие-то нужды школы, надо выйти из всех вайбер-групп и родительских школьных сообществ и не поддерживать подобные разговоры.

По этому вопросу необходимо прежде всего пообщаться с администрацией школы и учителем. Ведь никто другой, даже родительский комитет, не могут влиять на общий образовательный процесс.

Алгоритм действий следующий:

Обратитесь к директору школы. Напишите заявление в двух экземплярах о принудительном сборе средств. Один оставьте в канцелярии школы с отметкой о получении - входящий номер. В течение 30 дней вам обязаны предоставить письменный ответ. Обратитесь в управление или департамент образования. Подайте соответствующее заявление, если администрация школы не приняла меры после вашего обращения. Обратитесь в полицию. В случае бездействия управления или департамента образования, подайте заявление о вымогательстве средств.

Стоит отметить, что родители могут делать благотворительные взносы, но исключительно на специальный расчетный счет школы и только на добровольных началах. Никто не имеет права принуждать их сдавать деньги. При осуществлении благотворительных взносов необходимо четко указывать назначение платежа и проверять финансовую отчетность заведения по целевому использованию взносов.

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