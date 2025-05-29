Середня зарплата вчителя математики — на яку суму може розраховувати у 2025

Вчитель математики. Фото: Freepik

Педагогічні працівники в Україні не можуть похвалитися великим доходом. Лише директори шкіл і завучі отримують у середньому 33 500 грн щомісяця. Натомість виплати звичайним вчителям нижчі, навіть з урахуванням багатьох надбавок.

Сайт Новини.LIVE розповідає, яка середня зарплата вчителя математики та як змінилася сума за рік.

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Дохід вчителів математики в Україні

Зарплата педагога формується на основі багатьох складових, зокрема посадового окладу, надбавок за престижність праці та вислугу років, доплат за класне керівництво та несприятливі умови праці тощо. Попри брак коштів у держбюджеті, МОН працює над можливістю перегляду виплат.

За даними великого кадрового порталу Work.ua, середня зарплата вчителя математики станом на травень 2025 рік перебуває на рівні 18 500 грн. Показник вивели на основі відомостей, вказаних у майже 200 вакансіях із заголовком "Вчитель математики" і схожими запитами-синонімами.

В аналогічний період 2024 року дохід педагогічних працівників становив 15 000 грн, отже за 12 місяців середня зарплата збільшилася на 23%. Кількість вакансій залишилася на аналогічному рівні (-2%), хоча до серпня 2024-го спостерігався сплеск оголошень.

Динаміка середньої зарплати вчителя математики в Україні. Фото: скриншот

Чи чекати підвищення зарплати

Міністр освіти і науки України Оксен Лісовий розповів на конференції "Освіта нової України", що отримав доручення від президента Володимира Зеленського опрацювати варіанти підвищення зарплат вчителів. Для виконання завдання необхідно знайти в державному бюджеті додаткові 300 млрд гривень, що неможливо в умовах війни.

У 2025 році вдалося збільшити фінансування на 12 млрд гривень. За рахунок цих коштів відбувається виплата педагогічним працівникам надбавки за несприятливі умови праці — 1000 грн щомісяця кожному українському вчителю незалежно від стажу, категорії, посади, місця працевлаштування. А з 1 вересня сума подвоїться.

"Ми маємо кілька сценаріїв: щодо спрощення структури заробітної плати, щодо виведення зарплати як інструменту мотивації для професійного зростання. Є ряд сценаріїв, але найдешевший починається з 40 млрд гривень додаткового фінансування", — додав міністр.

Водночас нову доплату не отримують педагоги дошкільної та позашкільної освіти, а також викладачі закладів профтехосвіти і коледжів.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, в Україні не планують підвищувати мінімальну зарплату в червні 2025 року. З 1 січня показник зафіксували на рівні 8 000 грн/міс., найближчим часом зміни не передбачаються.

Також ми писали, яка середня зарплата класного керівника в Україні. Педагоги отримують 20 000 грн щомісяця, згідно з даними великого кадрового порталу. Така сума досягається завдяки надбавці за класне керівництво.