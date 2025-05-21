Середня зарплата директора школи — на яку суму може розраховувати у 2025 році

Урок у школі. Фото: УНІАН

Вчителі в Україні не можуть похвалитися великими зарплатами, хоча суми залежать від об’єктивних факторів, зокрема стажу роботи, вислуги років, посадового окладу, надбавок тощо. Постає питання, на який середній дохід можуть розраховувати директори закладів освіти.

Сайт Новини.LIVE розповідає, скільки в середньому заробляють директори шкіл і як змінився їх дохід за рік.

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Середня зарплата директора школи

На директора покладено багато обов’язків, тож і рівень доходу має бути відповідним. Він не тільки керує педагогічним колективом, але й організовує освітній процес, створює умови для підвищення фахового рівня працівників, підбирає кадри тощо. Директор школи повинен:

організувати наставництво для молодих спеціалістів;

керувати роботою педагогічної ради, атестаційної комісії;

контролювати виконання навчальних планів і програм;

розпоряджатися в установленому порядку майном закладу освіти і його коштами;

налагоджувати співпрацю з батьками учнів;

звітувати про роботу на загальних зборах колективу;

брати участь у конференціях, семінарах тощо.

Згідно з даними великого кадрового порталу Work.ua, станом на травень 2025 року директор школи може розраховувати на середню зарплату 33 500 грн/міс. Показник вивели на основі інформації в 40 вакансіях, опублікованих на сайті.

Динаміка середньої зарплати директора школи. Фото: скриншот

За рік середній місячний дохід змінився у бік збільшення на 43%. У травні 2024-го зарплата перебувала на рівні 23 500 грн, а відчутний підйом почався у лютому-березні 2025 року. Натомість кількість доступних вакансій за 12 місяців зменшилася на 39%.

Пільги для вчителів

Українське законодавство передбачає надання педагогічним працівникам певних соціальних гарантій. По-перше, вчителі-пенсіонери у сільській місцевості мають право на повну компенсацію витрат на комунальні послуги, в тому числі пічне паливо і скраплений газ у межах соціальних норм.

Щоб отримати пільгу, треба підтвердити середньомісячний дохід на одного члена сім’ї до 4 240 грн. По-друге, вчителі можуть раніше вийти на пенсію за вислугу років. Потрібно мати мінімум 30 років педагогічного стажу і досягти 55-річного віку.

Нагадаємо, педагогічні працівники мають право на 54 календарні дні щорічної основної відпустки. Вимога скорочення тривалості до 24 днів не поширюється на вчителів, як і на неповнолітніх робітників.

Також ми писали, скільки в середньому заробляють вчителі початкових класів в Україні. За даними кадрового порталу, дохід педагогів перебуває на рівні 19 000 грн. Хоча в Києві середній показник більший — 22 000 грн на місяць.