Відпустка вчителів у 2025 році — про які особливості відпочинку педагогів треба знати

Школярі та вчителі на уроці. Фото: УНІАН

Відпустки педагогічних працівників мають свої особливості у 2025 році. Вчителям дають до 56 календарних днів основного відпочинку, тоді як в інших сферах тривалість становить 24 дні. Не завадить дізнатися актуальні правила надання відпустки.

Про це розповіли фахівці інформаційного порталу "Педрада".

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Яка тривалість відпустки вчителів

У статті 6 закону "Про відпустки" йдеться, що педагогічним працівникам належить щорічна основна відпустка тривалістю до 56 календарних днів. Навіть в умовах воєнного стану норма залишається актуальною, тоді як інші роботодавці можуть скоротити період відпочинку підлеглих до 24 днів за поточний рік.

Тобто правило скорочення не застосовується до вчителів. Натомість до закінчення особливого періоду педагоги не мають святкових і неробочих днів, окрім суботи й неділі, а відпустка на такі дати не продовжується. Вказана тривалість щорічного відпочинку актуальна для:

директорів закладів освіти, їх заступників;

вихователів;

асистентів вчителя і вихователя;

практичних психологів;

соціальних педагогів;

керівників гуртків, студій, секцій;

педагогів-організаторів.

Водночас майстри виробничого навчання мають 42 календарні дні відпустки на рік.

Всі види відпусток педагогів

Окрім щорічної, виділяють також інші види оплачуваних відпусток. Педагогічні працівники можуть скористатися додатковими днями відпочинку у зв’язку з вагітністю та пологами, для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку та з причини усиновлення.

Плюс дають соціальну відпустку вчителям, які виховують дитину з інвалідністю з дитинства. А творча відпустка передбачає потребу закінчити дисертацію, написати підручник або наукову працю тощо.

Наприкінці 2023 року набув чинності закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо впорядкування надання та використання відпусток, а також інших питань". Документ затвердив тривалість відпустки без збереження зарплати за згодою сторін — до 30 днів.

Ще педагогам надають відпустку на необмежений термін без збереження доходу в разі збройної агресії, епідемії, пандемії, виникнення надзвичайної ситуації техногенного або природного характеру. Для отримання теж необхідно заручитися згодою керівника.

Час перебування на такому відпочинку — коли немає оплати — не зараховується в загальний стаж роботи, який дає право на нормовану щорічну відпустку (до 54 днів).

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, донорам крові в Україні належать фінансові та трудові пільги. Наприклад, їм виплачують допомогу з тимчасової непрацездатності, дають надбавки до стипендії. Плюс збільшують тривалість щорічної основної відпустки.

Також ми писали, які пільги передбачені українцям за шкідливі та небезпечні умови праці. Серед привілеїв — грошові доплати, скорочений робочий тиждень, збільшена відпустка, безплатний спеціальний одяг тощо.