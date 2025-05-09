Пільги для донорів крові — які виплати і гарантії можуть отримати українці

Донор крові. Фото: Pexels

Громадян України забезпечують державною допомогою і пільгами за донацію крові. Під час повномасштабної війни потреби в донорах різко зросли. Для мотивування населення здавати кров запровадили чимало соціально-економічних гарантій.

Про це йдеться в законі "Про безпеку та якість донорської крові та компонентів крові".

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Фінансова підтримка донорів

Згідно зі статтею 20 закону, українцям виплачують грошову допомогу з тимчасової непрацездатності в розмірі 100% середнього заробітку (незалежно від стажу) за донацію:

крові в сумарній кількості, що дорівнює двом разовим максимально допустимим дозам;

плазми в сумарній кількості, що дорівнює чотирьом разовим максимально допустимим дозам, заготовленим методом аферезу;

тромбоцитів у двох разових донаціях методом аферезу.

Також фінансову підтримку можуть отримати студенти університетів і курсанти військових закладів освіти: 25% від стипендії та 25% від призначеного грошового забезпечення відповідно.

"Виплата такої грошової допомоги здійснюється за місцем навчання або проходження служби донора за рахунок коштів відповідних місцевих програм з розвитку донорства крові та компонентів крові", — йдеться в законі.

Українці зі статусом Почесного донора мають право на надбавку до пенсійного забезпечення в розмірі 10% від прожиткового мінімуму на одну особу.

Трудові гарантії для донорів

Офіційно працевлаштовані українці мають право на:

відгул у день донації зі збереженням середнього доходу;

відпочинок після кожного дня здачі крові зі збереженням середньої зарплати;

збільшення щорічної відпустки на один день, якщо донація припадає на період відпочинку;

безплатне харчуванням за місцем забору крові.

Працівник повинен надати керівнику довідку, видану за місцем медичного обстеження чи здачі крові. Цей документ є підставою для звільнення з роботи/навчання/служби.

За недотримання вимог роботодавця можуть покарати відповідно до статті 41 Кодексу про адміністративні правопорушення. Розмір штрафу — від 30 до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, тобто від 510 до 1 700 грн.

Нагадаємо, українські ветерани мають право на пільги з оплати житлово-комунальних послуг. Учасники бойових дій можуть отримати 75% знижки, учасники війни — 50% знижки, особи з інвалідністю внаслідок війни — 100% знижки.

Також ми писали, за користування яким транспортом пенсіонери повинні сплачувати кошти. Попри наявність багатьох пільги, вони мають оплатити проїзд у таксі, потягах міжміських маршрутів та електричках далекого сполучення.