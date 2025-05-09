Льготы для доноров крови — какие выплаты и гарантии могут получить украинцы

Донор крови. Фото: Pexels

Граждан Украины обеспечивают государственной помощью и льготами за донацию крови. Во время полномасштабной войны потребности в донорах резко возросли. Для мотивирования населения сдавать кровь ввели немало социально-экономических гарантий.

Об этом говорится в законе "О безопасности и качестве донорской крови и компонентов крови".

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Финансовая поддержка доноров

Согласно статье 20 закона, украинцам выплачивают денежную помощь по временной нетрудоспособности в размере 100% среднего заработка (независимо от стажа) за донацию:

крови в суммарном количестве, равном двум разовым максимально допустимым дозам;

плазмы в суммарном количестве, равном четырем разовым максимально допустимым дозам, заготовленным методом афереза;

тромбоцитов в двух разовых донациях методом афереза.

Также финансовую поддержку могут получить студенты университетов и курсанты военных учебных заведений: 25% от стипендии и 25% от назначенного денежного обеспечения соответственно.

"Выплата такой денежной помощи осуществляется по месту учебы или прохождения службы донора за счет средств соответствующих местных программ по развитию донорства крови и компонентов крови", — говорится в законе.

Украинцы со статусом Почетного донора имеют право на надбавку к пенсионному обеспечению в размере 10% от прожиточного минимума на одного человека.

Трудовые гарантии для доноров

Официально трудоустроенные украинцы имеют право на:

отгул в день донации с сохранением среднего дохода;

отдых после каждого дня сдачи крови с сохранением средней зарплаты;

увеличение ежегодного отпуска на один день, если донация приходится на период отдыха;

бесплатное питание по месту забора крови.

Сотрудник должен предоставить руководителю справку, выданную по месту медицинского обследования или сдачи крови. Этот документ является основанием для увольнения с работы/учебы/службы.

За несоблюдение требований работодателя могут наказать в соответствии со статьей 41 Кодекса об административных правонарушениях. Размер штрафа — от 30 до 100 необлагаемых минимумов доходов граждан, то есть от 510 до 1 700 грн.

Напомним, украинские ветераны имеют право на льготы по оплате жилищно-коммунальных услуг. Участники боевых действий могут получить 75% скидки, участники войны — 50% скидки, лица с инвалидностью вследствие войны — 100% скидки.

Также мы писали, за пользование каким транспортом пенсионеры должны платить деньги. Несмотря на наличие многих льгот, им нужно оплатить проезд в такси, поездах междугородних маршрутов и электричках дальнего следования.