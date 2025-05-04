Платний проїзд для українців 60+ — в якому транспорті можуть вимагати гроші

Люди на зупинці міського транспорту. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

В Україні люди, які досягли 60-річного віку, мають право на безоплатний проїзд у громадському транспорті. Однак варто знати, що ця пільга не охоплює всі види перевезень.

Про те, в якому транспорті можуть законно вимагати оплату з пенсіонера у 2025 році, розповідає редакція сайту Новини.LIVE.

Реклама

Читайте також:

В якому транспорті українці 60+ повинні оплатити проїзд

Попри чималу кількість пільг, громадяни пенсійного віку все ж мають сплачувати за користування такими видами транспорту:

таксі;

потяги міжміських маршрутів;

електрички далекого сполучення.

Щодо комерційних маршруток, які курсують містами, рішення про пільгові категорії ухвалюють місцеві органи самоврядування. Вся інформація про знижки чи безплатний проїзд має бути розміщена у салоні транспортного засобу. Також відповідні рішення можна знайти на офіційних сайтах міських або сільських рад.

Де українці 60+ можуть їздити безплатно

Пільгові умови проїзду для пенсіонерів регулюються постановою Кабміну від 17 травня 1993 року під назвою "Про безоплатний проїзд пенсіонерів на транспорті загального користування".

Щоб скористатися цією пільгою, потрібно мати при собі пенсійне посвідчення. У разі його відсутності, проїзд доведеться оплатити нарівні з усіма пасажирами.

У транспорті, де функціонує електронна система обліку пасажирів, необхідно мати спеціальний електронний квиток — він видається безплатно. Пільга діє лише для таких видів транспорту:

трамваї;

автобуси;

тролейбуси.

На залізничному транспорті теж є пільги. У 2025 році громадяни, яким виповнилось 60, можуть безплатно їздити в електричках приміського сполучення. При цьому місце проживання чи реєстрації пенсіонера значення немає.

Раніше ми писали, що метро — один із найзручніших видів транспорту в містах, яким щодня користуються тисячі українців. Хоча більшість пасажирів сплачують за проїзд, деякі громадяни мають пільги.

Також ми розповідали, що згідно із законом, пільговий проїзд доступний, зокрема, для військових, людей з інвалідністю, багатодітних родин та дітей до шести років. Щоб скористатися пільгою, потрібно надати відповідне посвідчення водієві.