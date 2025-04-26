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Пільги в метро — для кого проїзд в травні буде безплатним

26 квітня 2025 18:10
Андрій Жинкін - редактор
Андрій Жинкін
редактор
Безплатний проїзд у метрополітені — кому надаватимуть пільги в травні 2025
Пасажири в метрополітені. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов
Андрій Жинкін - редактор
Андрій Жинкін
редактор

Метро залишається одним із найпопулярніших способів пересування великими містами. Щодня тисячі українців обирають підземку для своїх поїздок. Для більшості користувачів проїзд є платним, однак певні категорії громадян мають право їздити безплатно.

Про те, кому не потрібно буде платити за проїзд в метрополітені у травні 2025 року, розповідає редакція сайту Новини.LIVE.

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Хто матиме пільги при користуванні метрополітеном у травні 

Пільговий проїзд є важливим елементом соціальної підтримки, який гарантує доступність громадського транспорту для тих, хто цього потребує найбільше. Скористатися правом на безплатний проїзд зможуть:

  • учасники бойових дій (за умови наявності посвідчення або "Картки киянина");
  • ветерани Другої світової війни та інші громадяни, які мають законодавче право на пільгу;
  • постраждалі під час подій Революції Гідності (за довідкою або "Карткою киянина");
  • люди з інвалідністю, пов'язаною з участю у бойових діях, а також їх супроводжуючі особи (за наявності документів, які надають право на пільги).

До пільгових категорій також входять громадяни, які постраждали внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС:

  1. Ліквідатори другої категорії.
  2. Люди з інвалідністю серед ліквідаторів та постраждалих.
  3. Діти-інваліди, що постраждали через Чорнобильську катастрофу.

Хто ще може безплатно їздити в метро

Правом на безплатний проїзд також користуються ветерани різних силових та державних структур, зокрема:

  1. Відставники податкової міліції.
  2. Ветерани органів внутрішніх справ.
  3. Колишні працівники Національної поліції.
  4. Працівники пожежно-рятувальної служби.
  5. Співробітники кримінально-виконавчої служби.
  6. Колишні працівники Бюро економічної безпеки.
  7. Колишні співробітники служби цивільного захисту.
  8. Працівники служби спецзв'язку та захисту інформації.
  9. Громадяни, які проходили службу у Збройних силах України.

Окрім того, на пільги можуть розраховувати військові, які отримали інвалідність під час служби, а також батьки загиблих або зниклих безвісти військовослужбовців.

Раніше ми писали, що 26 квітня 1986 року сталася найбільша техногенна трагедія в історії України — аварія на Чорнобильській АЕС. Її наслідки зачепили сотні тисяч людей, а держава й досі надає їм підтримку через пільги.

Також ми розповідали, що у травні 2025 окремі категорії громадян, зокрема учасники бойових дій, люди з інвалідністю та багатодітні сім'ї та інші, збережуть право на безплатний проїзд у маршрутках. Водії не можуть відмовити їм у перевезенні на загальних маршрутах.

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