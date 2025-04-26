Безплатний проїзд у метрополітені — кому надаватимуть пільги в травні 2025

Пільги в метро — для кого проїзд в травні буде безплатним
Метро залишається одним із найпопулярніших способів пересування великими містами. Щодня тисячі українців обирають підземку для своїх поїздок. Для більшості користувачів проїзд є платним, однак певні категорії громадян мають право їздити безплатно.
Про те, кому не потрібно буде платити за проїзд в метрополітені у травні 2025 року, розповідає редакція сайту Новини.LIVE.
Хто матиме пільги при користуванні метрополітеном у травні
Пільговий проїзд є важливим елементом соціальної підтримки, який гарантує доступність громадського транспорту для тих, хто цього потребує найбільше. Скористатися правом на безплатний проїзд зможуть:
- учасники бойових дій (за умови наявності посвідчення або "Картки киянина");
- ветерани Другої світової війни та інші громадяни, які мають законодавче право на пільгу;
- постраждалі під час подій Революції Гідності (за довідкою або "Карткою киянина");
- люди з інвалідністю, пов'язаною з участю у бойових діях, а також їх супроводжуючі особи (за наявності документів, які надають право на пільги).
До пільгових категорій також входять громадяни, які постраждали внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС:
- Ліквідатори другої категорії.
- Люди з інвалідністю серед ліквідаторів та постраждалих.
- Діти-інваліди, що постраждали через Чорнобильську катастрофу.
Хто ще може безплатно їздити в метро
Правом на безплатний проїзд також користуються ветерани різних силових та державних структур, зокрема:
- Відставники податкової міліції.
- Ветерани органів внутрішніх справ.
- Колишні працівники Національної поліції.
- Працівники пожежно-рятувальної служби.
- Співробітники кримінально-виконавчої служби.
- Колишні працівники Бюро економічної безпеки.
- Колишні співробітники служби цивільного захисту.
- Працівники служби спецзв'язку та захисту інформації.
- Громадяни, які проходили службу у Збройних силах України.
Окрім того, на пільги можуть розраховувати військові, які отримали інвалідність під час служби, а також батьки загиблих або зниклих безвісти військовослужбовців.
Раніше ми писали, що 26 квітня 1986 року сталася найбільша техногенна трагедія в історії України — аварія на Чорнобильській АЕС. Її наслідки зачепили сотні тисяч людей, а держава й досі надає їм підтримку через пільги.
Також ми розповідали, що у травні 2025 окремі категорії громадян, зокрема учасники бойових дій, люди з інвалідністю та багатодітні сім'ї та інші, збережуть право на безплатний проїзд у маршрутках. Водії не можуть відмовити їм у перевезенні на загальних маршрутах.
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