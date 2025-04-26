Бесплатный проезд в метрополитене — кому будут предоставлять льготы в мае 2025

Пассажиры в метрополитене. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Метро остается одним из самых популярных способов передвижения по крупным городам. Ежедневно тысячи украинцев выбирают подземку для своих поездок. Для большинства пользователей проезд является платным, однако определенные категории граждан имеют право ездить бесплатно.

О том, кому не нужно будет платить за проезд в метрополитене в мае 2025 года, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE.

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Кто будет иметь льготы при пользовании метрополитеном в мае

Льготный проезд является важным элементом социальной поддержки, который гарантирует доступность общественного транспорта для тех, кто в этом нуждается больше всего. Воспользоваться правом на бесплатный проезд смогут:

участники боевых действий (при условии наличия удостоверения или "Карточки киевлянина");

ветераны Второй мировой войны и другие граждане, имеющие законодательное право на льготу;

пострадавшие во время событий Революции Достоинства (по справке или "Карточке киевлянина");

люди с инвалидностью, связанной с участием в боевых действиях, а также их сопровождающие лица (при наличии документов, дающих право на льготы).

К льготным категориям также входят граждане, пострадавшие вследствие аварии на Чернобыльской АЭС:

Ликвидаторы второй категории. Люди с инвалидностью среди ликвидаторов и пострадавших. Дети-инвалиды, пострадавшие из-за Чернобыльской катастрофы.

Кто еще может бесплатно ездить в метро

Правом на бесплатный проезд также пользуются ветераны различных силовых и государственных структур, в частности:

Отставники налоговой милиции. Ветераны органов внутренних дел. Бывшие работники Национальной полиции. Работники пожарно-спасательной службы. Сотрудники уголовно-исполнительной службы. Бывшие работники Бюро экономической безопасности. Бывшие сотрудники службы гражданской защиты. Работники службы спецсвязи и защиты информации. Граждане, которые проходили службу в Вооруженных силах Украины.

Кроме того, на льготы могут рассчитывать военные, которые получили инвалидность во время службы, а также родители погибших или пропавших без вести военнослужащих.

Ранее мы писали, что 26 апреля 1986 года произошла крупнейшая техногенная трагедия в истории Украины — авария на Чернобыльской АЭС. Ее последствия затронули сотни тысяч людей, а государство до сих пор оказывает им поддержку через льготы.

Также мы рассказывали, что в мае 2025 отдельные категории граждан, в частности участники боевых действий, люди с инвалидностью и многодетные семьи и другие, сохранят право на бесплатный проезд в маршрутках. Водители не могут отказать им в перевозке на общих маршрутах.