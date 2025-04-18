Пільги для УБД у 2025 — в якому транспорті проїзд покриває держава

Люди на зупинці. Фото: УНІАН

Українці вже понад десять років боронять свою країну від російської агресії. А з початку повномасштабного вторгнення у 2022 році значно зросла кількість тих, хто став на захист держави. Для підтримки таких громадян держава запровадила низку соціальних пільг. Одна з таких — право на безплатний або пільговий проїзд.

Про те, за який транспорт УБД можуть не платити, та де надають знижки у 2025 році, зазначається в Законі України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту".

Реклама

Читайте також:

На якому транспорті можна їздити безплатно у 2025

Відповідно до законодавства України, учасники бойових дій (УБД) мають право безплатно користуватись:

сільськими автобусами;

приміськими електричками;

водним транспортом приміського сполучення;

міським громадським транспортом (тролейбуси, трамваї, автобуси);

автобусними маршрутами приміського та міжміського значення — незалежно від відстані чи місця проживання.

Для того, щоб скористатись пільгами, потрібно мати при собі посвідчення УБД.

Яку пільгу УБД можуть отримати раз на два роки

Також учасники бойових дій мають право раз на два роки безплатно поїхати у подорож в один бік і назад будь-яким видом міжміського транспорту — поїздом, автобусом, літаком або водним транспортом. Якщо ж не скористатися повною пільгою, можна отримати 50% знижку на один двосторонній квиток щороку.

У регіонах, де діє електронна система обліку проїзду, для користування пільгами можна оформити електронний військовий квиток — він видається безплатно.

Раніше ми писали, що родичі, які живуть із військовослужбовцями, ведуть спільний побут і мають взаємні права та обов’язки, мають право на їхні пільги. Зокрема дружини захисників можуть розраховувати на державну підтримку.

Також ми розповідали, що більшості УБД продовжують знижки на комунальні послуги автоматично. Однак за однієї умови — якщо не змінюються обставини, що впливають розмір пільги або можливість її отримання.