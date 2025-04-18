Льготы для УБД в 2025 — в каком транспорте проезд покрывает государство

Люди на остановке. Фото: УНИАН

Украинцы уже более десяти лет защищают свою страну от российской агрессии. А с начала полномасштабного вторжения в 2022 году значительно возросло количество тех, кто стал на защиту государства. Для поддержки таких граждан государство ввело ряд социальных льгот. Одна из таких — право на бесплатный или льготный проезд.

О том, за какой транспорт УБД могут не платить и где предоставляют скидки в 2025 году, отмечается в Законе Украины "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты".

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На каком транспорте можно ездить бесплатно в 2025 году

В соответствии с законодательством Украины, участники боевых действий (УБД) имеют право бесплатно пользоваться:

сельскими автобусами;

пригородными электричками;

водным транспортом пригородного сообщения;

городским общественным транспортом (троллейбусы, трамваи, автобусы);

автобусными маршрутами пригородного и междугородного значения — независимо от расстояния или места жительства.

Для того чтобы воспользоваться льготами, нужно иметь при себе удостоверение УБД.

Какую льготу УБД могут получить раз в два года

Также участники боевых действий имеют право раз в два года бесплатно поехать в путешествие в одну сторону и обратно любым видом междугороднего транспорта — поездом, автобусом, самолетом или водным транспортом. Если же не воспользоваться полной льготой, можно получить 50% скидку на один двусторонний билет ежегодно.

В регионах, где действует электронная система учета проезда, для пользования льготами можно оформить электронный военный билет — он выдается бесплатно.

Ранее мы писали, что родственники, которые живут с военнослужащими, ведут совместный быт и имеют взаимные права и обязанности, имеют право на их льготы. В частности жены защитников могут рассчитывать на государственную поддержку.

Также мы рассказывали, что большинству УБД продолжают скидки на коммунальные услуги автоматически. Однако при одном условии — если не меняются обстоятельства, влияющие на размер льготы или возможность ее получения.