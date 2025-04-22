Пільговий проїзд в маршрутці — хто матиме таке право в травні

Люди заходять в маршрутку. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

У травні 2025 року в Україні збережеться право на безплатний проїзд у маршрутках для окремих категорій громадян. Це важлива підтримка для тих, хто найбільше її потребує — для учасників бойових дій, осіб з інвалідністю, багатодітних сімей тощо. Пільги гарантовані чинним законодавством, а водії не мають права відмовити у проїзді, якщо маршрутка працює на загальному маршруті.

Про те, кому не потрібно оплачувати проїзд в маршрутці у травні 2025 року, повідомляє портал Безоплатної правничої допомоги.

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Пільговий проїзд діє для найбільш вразливих верств населення. Безплатно їздити у маршрутних таксі можуть:

діти з багатодітних сімей;

люди з інвалідністю внаслідок війни;

реабілітовані через політичні репресії інваліди;

учасники бойових дій та прирівняні до них особи;

батьки загиблих або зниклих безвісти військових;

діти до 6 років (якщо не займають окреме місце);

строковики — військовослужбовці строкової служби;

ветерани поліції, СБУ, прокуратури, рятувальники та пожежники;

поліцейські та співробітники СБУ під час виконання службових обов’язків;

особи з інвалідністю І та II груп, діти з інвалідністю та один супровідник;

постраждалі від аварії на Чорнобильській АЕС (І та II категорії), а також діти з інвалідністю через цю катастрофу.

Чи може водій відмовити пільговику

Якщо маршрутка працює на загальному автобусному маршруті, водій не має права відмовляти пільговику у проїзді.

Безпідставна відмова може призвести до юридичної відповідальності. Якщо водій вимагає оплатити проїзд і відмовляється рушати далі — варто викликати поліцію.

Якщо пільговику незаконно відмовили в проїзді, потрібно дізнатися назву перевізника і контакти компанії, ім’я водія та записати номер маршрутки. Також слід зафіксувати:

номер маршруту;

час та дату інциденту.

Квиток (якщо він був) теж варто зберегти, а також, за можливості, знайти свідків конфлікту. Після цього можна подати скаргу до Національної поліції, місцевого управління Укртрансбезпеки або відповідного транспортного відділу міської чи обласної ради.

Раніше ми писали, що в Україні пільги на проїзд у громадському транспорті доступні для різних категорій громадян, не лише для пенсіонерів. Щоб скористатись цим правом, потрібно мати документ, що підтверджує статус пільговика.

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