Безплатний проїзд в автобусі — з кого не братимуть гроші в травні

Люди сідають в автобус. Фото: УНІАН

В Україні існують пільги на проїзд у громадському транспорті для певних категорій громадян. Це означає, що право на безплатний проїзд мають не лише пенсіонери, але й інші групи населення.

Про те, кому з українців не потрібно платити в автобусі у 2025 році, розповідає редакція сайту Новини.LIVE.

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Згідно з законом України "Про автомобільний транспорт", перевезення пільгових пасажирів на маршрутах загального користування забезпечуються автоперевізниками. Умови пільгових перевезень та компенсація перевізникам за збитки визначаються через спеціальне замовлення.

До категорій громадян, які мають право на безплатний проїзд, належать:

пенсіонери;

військовослужбовці строкової служби;

інваліди війни та прирівняні до них особи;

учасники бойових дій та прирівняні до них особи;

військовослужбовці, які стали інвалідами через війну;

реабілітовані особи, що стали інвалідами через репресії;

поліцейські та працівники СБУ під час виконання своїх обов'язків;

люди з інвалідністю першої та другої групи, а також діти з інвалідністю;

діти з багатодітних сімей та діти до 6 років (без окремого місця для сидіння);

постраждалі від Чорнобильської катастрофи першої категорії та ліквідатори аварії на ЧАЕС;

батьки, що перебувають на утриманні загиблого чи зниклого безвісти військовослужбовця;

ветерани військової служби та органів внутрішніх справ, Національної поліції, СБУ та інших спеціальних служб;

особи, що супроводжують людей з інвалідністю першої групи або дітей з інвалідністю (не більше одного супроводжуючого).

Як скористатись пільгами у 2025 році

Пасажири, які мають право на безплатний проїзд, повинні мати документ, що підтверджує їхнє право на пільгу, або електронний пільговий квиток, що використовується в автоматизованих системах обліку.

Перевізникам заборонено відмовляти в пільговому проїзді, за винятком випадків, передбачених законодавством. За незаконну відмову передбачений штраф у розмірі 170 гривень (10 мінімальних доходів громадян).

Варто також зазначити, що правила перевезення пасажирів та вартість проїзду можуть відрізнятися в різних містах України. Наприклад, повну інформацію про пільги на проїзд у Києві можна знайти на офіційному порталі КП "Київпастранс".

Раніше ми писали, що українці вже багато років боронять батьківщину від агресії з боку Росії. З 2022 року, коли розпочалося повномасштабне вторгнення, кількість захисників суттєво зросла. Для підтримки УБД держава запровадила низку пільг, зокрема безоплатний проїзд.

Також ми розповідали, що Париж і надалі приваблює туристів з усього світу. Якщо ж ви не на власному авто, варто заздалегідь ознайомитися з громадським транспортом — він у місті зручний, добре розвинений і дає змогу швидко дістатися практично будь-куди.