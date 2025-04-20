Бесплатный проезд в автобусе — с кого не будут брать деньги в мае

Люди садятся в автобус. Фото: УНИАН

В Украине существуют льготы на проезд в общественном транспорте для определенных категорий граждан. Это означает, что право бесплатного проезда имеют не только пенсионеры, но и другие группы населения.

О том, кому из украинцев не нужно платить в автобусе в 2025 году, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE.

Реклама

Читайте также:

С кого не берут деньги за проезд в автобусе

Согласно закону Украины "Об автомобильном транспорте", перевозки льготных пассажиров на маршрутах общего пользования обеспечиваются автоперевозчиками. Условия льготных перевозок и компенсация перевозчикам за убытки определяются через специальный заказ.

К категориям граждан, имеющих право на бесплатный проезд, относятся:

пенсионеры;

военнослужащие срочной службы;

инвалиды войны и приравненные к ним лица;

участники боевых действий и приравненные к ним лица;

военнослужащие, которые стали инвалидами из-за войны;

реабилитированные лица, ставшие инвалидами из-за репрессий;

полицейские и работники СБУ при исполнении своих обязанностей;

люди с инвалидностью первой и второй группы, а также дети с инвалидностью;

дети из многодетных семей и дети до 6 лет (без отдельного места для сидения);

пострадавшие от Чернобыльской катастрофы первой категории и ликвидаторы аварии на ЧАЭС;

родители, находящиеся на иждивении погибшего или пропавшего без вести военнослужащего;

ветераны военной службы и органов внутренних дел, Национальной полиции, СБУ и других специальных служб;

лица, сопровождающие людей с инвалидностью первой группы или детей с инвалидностью (не более одного сопровождающего).

Как воспользоваться льготами в 2025 году

Пассажиры, имеющие право на бесплатный проезд, должны иметь документ, подтверждающий их право на льготу, или электронный льготный билет, используемый в автоматизированных системах учета.

Перевозчикам запрещено отказывать в льготном проезде, за исключением случаев, предусмотренных законодательством. За незаконный отказ предусмотрен штраф в размере 170 гривен (10 минимальных доходов граждан).

Стоит также отметить, что правила перевозки пассажиров и стоимость проезда могут отличаться в разных городах Украины. Например, полную информацию о льготах на проезд в Киеве можно найти на официальном портале КП "Киевпастранс".

Ранее мы писали, что украинцы уже много лет защищают родину от агрессии со стороны России. С 2022 года, когда началось полномасштабное вторжение, количество защитников существенно возросло. Для поддержки УБД государство ввело ряд льгот, в частности бесплатный проезд.

Также мы рассказывали, что Париж и в дальнейшем привлекает туристов со всего мира. Если же вы не на собственном авто, стоит заранее ознакомиться с общественным транспортом — он в городе удобен, хорошо развит и позволяет быстро добраться практически куда угодно.