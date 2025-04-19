Громадський транспорт в Парижі — що доступно та скільки коштує квиток у 2025

Станція Французького метрополітену. Фото: Pexels

Столиця Франції залишається популярним напрямком для туристів з усього світу. Однак, якщо ви прибули в місто не на своєму авто, вам слід дізнатись, як зручно пересуватись містом та скільки це коштує. Варто зазначити, що Париж пропонує туристам і місцевим жителям зручну, розгалужену систему громадського транспорту, яка дозволяє легко дістатися до будь-якої частини міста та околиць.

Про те, якими видами транспорту можуть скористатись українці в Парижі та скільки коштують квитки у 2025 році, розповідає редакція сайту Новини.LIVE.

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Які види транспорту доступні в Парижі

За інформацією з туристичного сервісу tripmydream, у Парижі можна зручно пересуватися за допомогою метро, міських електричок RER, автобусів та таксі. Актуальну інформацію щодо маршрутів, розкладів руху та вартості квитків можна знайти на офіційному сайті громадського транспорту столиці Франції.

Найшвидший і найдоступніший транспорт у Парижі — це метро. Воно працює щодня з 5:30 ранку до опівночі чи 1-ї ночі. Усього система складається з 16 ліній і майже 300 станцій. Кожна лінія названа за кінцевими станціями — наприклад, Balard/Creteil. Схему метро можна отримати безплатно в будь-якій касі.

Міські електропоїзди RER — ще один популярний спосіб дістатися до різних частин міста та його околиць. П’ять основних ліній сполучають Париж із:

Версалем;

аеропортами;

Діснейлендом;

передмістями;

ключовими вокзалами.

Станції пересадки з’єднують RER із лініями метро. Автобусна мережа міста налічує 58 основних маршрутів, включно з популярними туристичними лініями, на яких курсують автобуси з відкритими майданчиками (маршрути 20, 75, 93 та інші). У нічний час, з 00:30 до 5:30, функціонує система нічних автобусів Noctilien, що складається з 45 маршрутів.

Скільки коштує проїзд у Парижі

Вартість квитків у громадському транспорті визначається залежно від зони. Париж поділений на п’ять зон: центральні райони — це зони 1–2, а зони 3–5 охоплюють околиці. У центральних районах одноразовий квиток коштує 1,80 євро (майже 85 грн), а комплект із 10 квитків (carnet) — 14,10 євро (близько 663 грн).

Гостям міста також радять звернути увагу на туристичну картку Paris Pass, яка дозволяє необмежено користуватися транспортом. Її вартість на 6 днів становить:

60 євро для дітей (2 824 грн);

104 євро — для молоді до 20 років (4 896 грн);

200 євро — для дорослих (9 415 грн).

Таксі в Парижі доступне цілодобово — замовити авто можна телефоном за номером +33(0)14530303 або знайти на спеціальних стоянках, натиснувши кнопку виклику. Усі машини обладнані лічильниками, а середня ціна поїздки по місту складає приблизно 20 євро.

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