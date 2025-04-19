Общественный транспорт в Париже — что доступно и сколько стоит билет в 2025

Станция Французского метрополитена. Фото: Pexels

Столица Франции остается популярным направлением для туристов со всего мира. Однако, если вы прибыли в город не на своем авто, вам следует узнать, как удобно передвигаться по городу и сколько это стоит. Нужно отметить, что Париж предлагает туристам и местным жителям удобную, разветвленную систему общественного транспорта, которая позволяет легко добраться до любой части города и окрестностей.

О том, какими видами транспорта могут воспользоваться украинцы в Париже и сколько стоят билеты в 2025 году, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE.

Реклама

Читайте также:

Какие виды транспорта доступны в Париже

По информации из туристического сервиса tripmydream, в Париже можно удобно передвигаться с помощью метро, городских электричек RER, автобусов и такси. Актуальную информацию о маршрутах, расписаниях движения и стоимости билетов можно найти на официальном сайте общественного транспорта столицы Франции.

Самый быстрый и доступный транспорт в Париже — это метро. Оно работает ежедневно с 5:30 утра до полуночи или 1-й ночи. Всего система состоит из 16 линий и почти 300 станций. Каждая линия названа по конечным станциям — например, Balard/Creteil. Схему метро можно получить бесплатно в любой кассе.

Городские электропоезда RER — еще один популярный способ добраться до разных частей города и его окрестностей. Пять основных линий соединяют Париж с:

Версалем;

аэропортами;

Диснейлендом;

пригородами;

ключевыми вокзалами.

Станции пересадки соединяют RER с линиями метро. Автобусная сеть города насчитывает 58 основных маршрутов, включая популярные туристические линии, на которых курсируют автобусы с открытыми площадками (маршруты 20, 75, 93 и другие). В ночное время, с 00:30 до 5:30, функционирует система ночных автобусов Noctilien, состоящая из 45 маршрутов.

Сколько стоит проезд в Париже

Стоимость билетов в общественном транспорте определяется в зависимости от зоны. Париж разделен на пять зон: центральные районы — это зоны 1-2, а зоны 3-5 охватывают окрестности. В центральных районах одноразовый билет стоит 1,80 евро (почти 85 грн), а комплект из 10 билетов (carnet) — 14,10 евро (около 663 грн).

Гостям города также советуют обратить внимание на туристическую карту Paris Pass, которая позволяет неограниченно пользоваться транспортом. Ее стоимость на 6 дней составляет:

60 евро для детей (2 824 грн);

104 евро — для молодежи до 20 лет (4 896 грн);

200 евро — для взрослых (9 415 грн).

Такси в Париже доступно круглосуточно — заказать авто можно по телефону по номеру +33(0)14530303 или найти на специальных стоянках, нажав кнопку вызова. Все машины оборудованы счетчиками, а средняя цена поездки по городу составляет примерно 20 евро.

Ранее мы писали, что в 2025 году Польша продолжает активно поддерживать граждан Украины, пострадавших из-за войны с Россией. В частности, украинцам предоставляются скидки на железнодорожные перевозки в пределах страны.

Также мы рассказывали, что уже более десятилетия украинцы противостоят российской агрессии. После начала масштабного вторжения в 2022 году значительно возросло количество защитников государства. С целью помощи этим людям правительство внедрило ряд социальных гарантий, среди которых - возможность льготного проезда в общественном транспорте.