Пільговий проїзд в Польщі — хто має знижки на залізничні квитки у 2025

Люди в поїзді. Фото: Pexels

Після початку повномасштабної війни мільйони українців були змушені шукати прихисток за кордоном. Для багатьох такою безпечною країною стала Польща. Вона продовжує підтримувати різні категорії громадян, зокрема надаючи знижки на залізничні квитки.

Про те, для яких категорій громадян надають знижки на залізничні квитки в Польщі у 2025 році, розповіли на порталі "ua.pl".

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Хто може подорожувати польською залізницею зі знижкою

У Польщі багато категорій громадян можуть їздити залізницею зі знижкою або взагалі безплатно. Це стосується, зокрема, дітей, школярів, студентів, пенсіонерів, людей з інвалідністю та людей, що їх супроводжують. Ось кому і які пільги передбачено у 2025 році:

Діти до 4 років — подорожують безплатно. Потрібно мати документ, що підтверджує вік. Школярі до 24 років — мають знижку 37%. Для цього потрібен учнівський квиток і документ, що підтверджує вік. Студенти до 26 років та аспіранти до 35 років – отримують 51% знижку. Вихователі дитсадків і вчителі — можуть купити квитки зі знижкою 33%, але не на всі маршрути (без TLK, IC, EIC і EIP). Пенсіонери та їхні подружжя — можуть двічі на рік їздити зі знижкою 37%. Потрібне пенсійне посвідчення. Власники Karta Polaka або Karta Dużej Rodziny — мають право на 37% знижку. Люди з інвалідністю до 24 років та студенти з інвалідністю до 26 років, а також їхні батьки чи опікуни — отримують знижку 78%. Незрячі люди, які постраждали від бойових дій і визнані повністю недієздатними та потребують догляду — мають знижку 78%. Якщо незрячі визнані лише непрацездатними — знижка становить 37%. Інші незрячі люди, які не визнані недієздатними, мають право на 37% знижку, а при повній втраті працездатності через зір — на 51% або навіть 91%, залежно від поїзда. Люди з інвалідністю І групи, які визнані недієздатними — можуть отримати знижки в розмірі 37% або 49%. Супровідники людей з інвалідністю або незрячих — мають право на знижку 95%. Супроводжуючим може бути особа від 13 років, а опікуном — повнолітній.

Якщо людина має право на кілька знижок, вона може вибрати найвигіднішу. Наприклад, студент з інвалідністю до 26 років може скористатися знижкою 51%, а його супровідник — аж 95%. Або дитина з інвалідністю до 4 років їде безплатно, а її опікун має право на 78% знижку.

Раніше ми писали, що метро вважається одним із найзручніших видів транспорту у місті, проте у ньому діють певні правила. У разі їх порушення окремі пасажири можуть втратити право користуватися послугами підземки.

Також ми розповідали, що окремим категоріям громадян України надається можливість безплатного або пільгового проїзду залізницею. Розмір знижки залежить від соціального статусу пасажира.