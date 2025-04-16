Польща підвищила мінімалку — скільки точно отримають працівники у 2025

Людина тримає 100 злотих. Фото: Pexels

Після початку повномасштабного вторгнення, Польща надала притулок мільйонам громадян України. Багато хто з них зміг влаштуватися на роботу на території цієї країни. У 2025 році в Польщі відбулося підвищення заробітних плат, зокрема зросла й мінімалка.

Про те, який розмір мінімальної зарплати в Польщі у 2025 році, зазначається в постанові Кабміну Польщі.

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На скільки збільшилась мінімальна зарплата в Польщі у 2025 році

Згідно з урядовою постановою від 12 вересня 2024 року, з 1 січня 2025 року мінімальний розмір оплати праці становить 4 666 злотих (наразі близько 50 854 грн) брутто на місяць. За одну годину роботи працівник тепер отримує 30,50 злотих (близько 332 грн) брутто.

Мінімальна зарплата в Польщі. Скриншот: Великопольське воєводське управління у м. Познань

Втім, на руки працівник отримає меншу суму. Це пов’язано з тим, що в Україні зазвичай зазначається сума "чистими", яку людина реально отримує. У Польщі ж, навпаки, часто оперують сумами "брутто".

Чому реальні зарплати значно менші

Під "брутто" розуміють оплату праці до вирахування податків і обов’язкових внесків. "Нетто" — це фактична сума, яку працівник отримує після сплати всіх обов’язкових платежів. У 2025 році польські працівники сплачують такі внески:

внески на медичне страхування (NFZ);

податок на дохід — обов’язковий для кожного;

соціальні внески (ZUS): пенсійне забезпечення, страхування у разі непрацездатності та тимчасової втрати працездатності.

Відповідно, після усіх вирахувань розмір реальної зарплати буде нижчим, ніж вказаний у брутто. Орієнтовно обчислити, скільки ви отримаєте на руки, можна за допомогою спеціальних онлайн-калькуляторів.

Раніше ми писали, що на початку 2025 року в Німеччині набрали чинності два важливі оновлення трудового законодавства. Зокрема, було знову підвищено мінімальну оплату праці.

Також ми розповідали, що після припинення трудових відносин роботодавець зобов’язаний здійснити повний фінансовий розрахунок із працівником. Це включає виплату заробітної плати, грошову компенсацію за невикористану щорічну відпустку, а також можливі додаткові виплати, передбачені у певних випадках.