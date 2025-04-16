Польша повысила минималку — сколько точно получат работники в 2025

Человек держит 100 злотых. Фото: Pexels

После начала полномасштабного вторжения, Польша предоставила убежище миллионам граждан Украины. Многие из них смогли устроиться на работу на территории этой страны. В 2025 году в Польше произошло повышение заработных плат, в частности выросла и минималка.

О том, какой размер минимальной зарплаты в Польше в 2025 году, отмечается в постановлении Кабмина Польши.

Реклама

Читайте также:

На сколько увеличилась минимальная зарплата в Польше в 2025 году

Согласно правительственному постановлению от 12 сентября 2024 года, с 1 января 2025 года минимальный размер оплаты труда составляет 4 666 злотых (сейчас это около 50 854 грн) брутто в месяц. За один час работы работник теперь получает 30,50 злотых (около 332 грн) брутто.

Минимальная зарплата в Польше. Скриншот: Великопольское воеводское управление в г. Познань

Впрочем, на руки работник получит меньшую сумму. Это связано с тем, что в Украине обычно указывается сумма "чистыми", которую человек реально получает. В Польше же, наоборот, часто оперируют суммами "брутто".

Почему реальные зарплаты значительно меньше

Под "брутто" понимают оплату труда до вычета налогов и обязательных взносов. "Нетто" — это фактическая сумма, которую работник получает после уплаты всех обязательных платежей. В 2025 году польские работники платят следующие взносы:

взносы на медицинское страхование (NFZ);

налог на доход — обязательный для каждого;

социальные взносы (ZUS): пенсионное обеспечение, страхование в случае нетрудоспособности и временной потери трудоспособности.

Соответственно, после всех вычетов размер реальной зарплаты будет ниже, чем указанный в брутто. Ориентировочно вычислить, сколько вы получите на руки, можно с помощью специальных онлайн-калькуляторов.

Ранее мы писали, что в начале 2025 года в Германии вступили в силу два важных обновления трудового законодательства. В частности, была снова повышена минимальная оплата труда.

Также мы рассказывали, что после прекращения трудовых отношений работодатель обязан осуществить полный финансовый расчет с работником. Это включает выплату заработной платы, денежную компенсацию за неиспользованный ежегодный отпуск, а также возможные дополнительные выплаты, предусмотренные в определенных случаях.