Виплати при звільненні — на які суми можуть розраховувати працівники у 2025

Гроші в руках. Фото: Ігор Кузнєцов/Новини.LIVE

Після звільнення працівника роботодавець повинен повністю з ним розрахуватися. Йдеться про виплату зарплати, грошової компенсації за дні невикористаної щорічної відпустки і додаткових фінансових "бонусів" (за деяких обставин).

Сайт Новини.LIVE розповідає, на які виплати має право співробітник у разі звільнення.

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Обов’язкові виплати при звільненні

Незалежно від обставин полишення посади, роботодавець зобов’язаний забезпечити повний розрахунок із колишнім працівником. Йдеться про суми:

зарплати за відпрацьований час;

компенсації за невикористану щорічну відпустку;

вихідної допомоги (за умов, передбачених Кодексом законів про працю);

інших виплат, окреслених законами чи колективним договором.

Що стосується відшкодування, то стаття 24 закону "Про відпустки" говорить:

"У разі звільнення працівника йому виплачується грошова компенсація за всі не використані ним дні щорічної відпустки, а також додаткової відпустки працівникам, які мають дітей або повнолітню дитину — особу з інвалідністю з дитинства підгрупи А I групи".

Коли виплачують вихідну допомогу

Вихідна допомога передбачена статтею 44 КЗпП, гроші видають у день звільнення (не менше середнього місячного заробітку) в таких випадках:

людина відмовилася перевестися на посаду в іншу місцевість разом із підприємством;

людина відмовилася продовжити співпрацю у зв'язку зі зміною істотних умов;

відбулася ліквідація, реорганізація, банкрутство, скорочення штату;

виявили невідповідність займаній посаді або виконуваній роботі;

співробітника, який раніше виконував посадові обов’язки, поновили (наприклад, на "декретне" робоче місце).

Роботодавець повинен виплатити всі обов’язкові суми в день звільнення працівника, а також утримати і нарахувати податкові зобов’язання (ПДФО і військовий збір). Плюс важливо врахувати умови колективного чи індивідуального трудового договору, оскільки там можуть бути вказані додаткові підстави для грошового забезпечення.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, роботодавці в Україні можуть стягнути збитки, завдані підприємству, лише через суд, якщо працівник уже звільнений. Автоматичне відрахування коштів із зарплати є незаконним без згоди співробітника чи рішення суду.

Також ми писали, що для роботодавців, на яких працюють люди похилого віку, хочуть знизити податкове навантаження. У планах — зменшити розмір єдиного соціального внеску і податку на доходи фізичних осіб. Це може стимулювати громадян працювати довше, а не виходити на пенсію.