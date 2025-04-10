Выплаты при увольнении — на какие суммы могут рассчитывать сотрудники в 2025

Деньги в руках. Фото: Игорь Кузнецов/Новини.LIVE

После увольнения сотрудника работодатель должен полностью с ним рассчитаться. Речь идет о выплате зарплаты, денежной компенсации за дни неиспользованного ежегодного отпуска и дополнительных финансовых "бонусов" (при некоторых обстоятельствах).

Сайт Новини.LIVE рассказывает, на какие выплаты имеет право сотрудник при увольнении.

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Обязательные выплаты при увольнении

Независимо от обстоятельств ухода с должности, работодатель обязан обеспечить полный расчет с бывшим сотрудником. Речь идет о суммах:

зарплаты за отработанное время;

компенсации за неиспользованный ежегодный отпуск;

выходного пособия (при условиях, предусмотренных Кодексом законов о труде);

других выплат, очерченных законами или коллективным договором.

Что касается возмещения, то статья 24 закона "Об отпусках" гласит:

"В случае увольнения работника ему выплачивается денежная компенсация за все не использованные им дни ежегодного отпуска, а также дополнительного отпуска сотрудникам, имеющим детей или совершеннолетнего ребенка — лицо с инвалидностью с детства подгруппы А I группы".

Когда выплачивают выходное пособие

Выходное пособие предусмотрено статьей 44 КЗоТ, деньги выдают в день увольнения (не меньше среднего месячного заработка) в таких случаях:

человек отказался перевестись на должность в другую местность вместе с предприятием;

человек отказался продолжить сотрудничество в связи с изменением существенных условий;

произошла ликвидация, реорганизация, банкротство, сокращение штата;

выявили несоответствие занимаемой должности или выполняемой работе;

сотрудника, который ранее выполнял должностные обязанности, восстановили (например, на "декретное" рабочее место).

Работодатель должен выплатить все обязательные суммы в день увольнения, а также удержать и начислить налоговые обязательства (НДФЛ и военный сбор). Плюс важно учесть условия коллективного или индивидуального трудового договора, поскольку там могут быть указаны дополнительные основания для денежного обеспечения.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, работодатели в Украине могут взыскать убытки, нанесенные предприятию, только через суд, если сотрудник уже уволен. Автоматическое отчисление денег из зарплаты является незаконным без согласия работника или решения суда.

Также мы писали, что для предпринимателей, на которых работают пожилые люди, хотят снизить налоговую нагрузку. В планах — уменьшить размер единого социального взноса и налога на доходы физических лиц. Это может стимулировать граждан работать дольше, а не выходить на пенсию.