Штрафи для роботодавців — за що доведеться поплатитися у 2025 році

Гроші на столі. Фото: НБУ/Flickr

За порушення трудового законодавства до роботодавців можуть застосовувати різні види відповідальності, зокрема дисциплінарну, матеріальну, адміністративну, фінансову та кримінальну. Недотримання вимог тягне за собою великі штрафи, причому часто це пов’язано з неналежними умовами для працівників.

Сайт Новини.LIVE розповідає, за що найчастіше карають роботодавців і на які суми.

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Штраф за неоформлених працівників

Відповідальність і розмір штрафних санкцій прописані в Кодексі законів про працю. Найбільш популярним порушенням серед українських юридичних осіб і ФОПів є використання неоформленої праці, тобто найм співробітників без трудового договору/контракту. Згідно зі статтею 265, передбачені штрафи за:

фактичний допуск до роботи без оформлення договору;

оформлення працівника на неповний робочий час, хоча він виконує посадові обов’язки протягом усього робочого часу, встановленого на підприємстві;

виплата заробітної плати без нарахування податків (фактично зарплата "в конверті").

За такі порушення роботодавцеві загрожує штраф у десятикратному розмірі мінімальної зарплати станом на 1 січня календарного року — 80 000 грн. Причому окремо за кожного працівника, стосовно якого визнали недотримання законодавчих вимог. У разі повторного порушення протягом двох років сума збільшиться до 240 000 грн.

Інші штрафи для роботодавців у 2025

КЗпП містить інші фінансові санкції для фізичних осіб-підприємців та юридичних осіб. Наприклад, порушивши термін виплати зарплати більш як за один місяць, доведеться витратити 24 000 грн (трикратний розмір МЗП). А недотримання мінімальних державних гарантій в оплаті праці тягне за собою штраф у розмірі 16 000 грн.

Часто роботодавці не забезпечують працівників пільгами і гарантіями, передбаченими законами "Про військовий обов’язок і військову службу" чи "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію". За таке встановлена фінансова відповідальність у розмірі 32 000 грн. Також варто знати про інші штрафи:

за недопущення контролюючого органу до перевірки — 24 000 грн;

за створення перешкод під час перевірки на предмет оформлення працівників — 128 000 грн;

за перевищення допустимої кількості трудових договорів з нефіксованим робочим часом або ведення недостовірного обліку робочого часу — 24 000 грн;

за порушення інших вимог законодавства про працю — 8 000 грн.

Зауважимо, санкції за статтею 265 Кодексу законів про працю не застосовуються у випадку повного виконання приписів про усунення порушень.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, середня зарплата в Україні станом на квітень 2025 року перебуває на рівні 24 000 грн (за даними кадрового порталу). Найбільший попит має вакансія продавця-консультанта, на якій можна заробити до 19 000 грн. Друга за популярністю посада — менеджер з продажу.

Також ми писали, що в Telegram з’явилося нове шахрайство з роботою. Користувачі почали отримувати повідомлення із пропозицією значного заробітку за нескладну роботу, наприклад, за написання відгуку про продукцію.