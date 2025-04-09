Штрафы для работодателей — за что придется поплатиться в 2025 году

Деньги на столе. Фото: НБУ/Flickr

За нарушение трудового законодательства к работодателям могут применять различные виды ответственности, в частности дисциплинарную, материальную, административную, финансовую и уголовную. Несоблюдение требований влечет за собой большие штрафы, причем часто это связано с ненадлежащими условиями для сотрудников.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, за что чаще всего наказывают работодателей и на какие суммы.

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Штраф за неоформленных сотрудников

Ответственность и размер штрафных санкций прописаны в Кодексе законов о труде. Наиболее популярным нарушением среди украинских юридических лиц и ФЛП является использование неоформленного труда, то есть наем сотрудников без трудового договора/контракта. Согласно статье 265, предусмотрены штрафы за:

фактический допуск к работе без оформления договора;

оформление сотрудника на неполное рабочее время, хотя он выполняет должностные обязанности в течение всего рабочего времени, установленного на предприятии;

выплату заработной платы без начисления налогов (фактически зарплата "в конверте").

За такие нарушения работодателю грозит штраф в десятикратном размере минимальной зарплаты по состоянию на 1 января календарного года — 80 000 грн. Причем отдельно за каждого человека, в отношении которого признали несоблюдение законодательных требований. В случае повторного нарушения в течение двух лет сумма увеличится до 240 000 грн.

Другие штрафы для работодателей в 2025

КЗоТ содержит другие финансовые санкции для физических лиц-предпринимателей и юридических лиц. Например, нарушив срок выплаты зарплаты более чем за один месяц, придется потратить 24 000 грн (трехкратный размер МЗП). А несоблюдение минимальных государственных гарантий в оплате труда влечет за собой штраф в размере 16 000 грн.

Часто работодатели не обеспечивают сотрудников льготами и гарантиями, предусмотренными законами "О воинской обязанности и военной службе" или "О мобилизационной подготовке и мобилизации". За такое установлена финансовая ответственность в размере 32 000 грн. Также стоит знать о других штрафах:

за недопущение контролирующего органа к проверке — 24 000 грн;

за создание препятствий при проверке на предмет оформления работников — 128 000 грн;

за превышение допустимого количества трудовых договоров с нефиксированным рабочим временем или ведение недостоверного учета рабочего времени — 24 000 грн;

за нарушение других требований законодательства о труде — 8 000 грн.

Отметим, санкции по статье 265 Кодекса законов о труде не применяются в случае полного выполнения предписаний об устранении нарушений.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, средняя зарплата в Украине по состоянию на апрель 2025 года находится на уровне 24 000 грн (по данным кадрового портала). Наибольшим спросом пользуется вакансия продавца-консультанта, на которой можно заработать до 19 000 грн. Вторая по популярности должность — менеджер по продажам.

Также мы писали, что в Telegram появилось новое мошенничество с работой. Пользователи начали получать сообщения с предложением значительного заработка за несложную работу, например, за написание отзыва о продукции.