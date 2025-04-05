Середня зарплата в Україні — яким є розмір виплат у квітні 2025 року

Людина рахує гроші. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов.

В Україні, як свідчить аналіз кадрового порталу з пошуку роботи work.ua, середня заробітна плата у квітні 2025 року перебуває на рівні 24 тис. грн. За рік цей показник зрів на 20%.

Редакція сайту Новини.LIVE розповідає, скільки зараз пропонують заробляти українцям роботодавці у різних регіонах та якими вакансіями найчастіше цікавляться громадяни.

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Які вакансії мають попит серед українців

Так, вакансією, яка має найбільший попит серед непрацевлаштованих українців, є посада продавця-консультанта. Середня зарплата у цій вакансії становить 19 тис. грн.

На другому місці — менеджер з продажу, який заробляє в середньому 30 тис. грн, а на третьому — водій із середньою зарплатою у 29 тис. грн.

Четверту та п'яту сходинку ділять вакансії для касирів та кухарів, з пропонованою середньою зарплатою у 19 тис. та 25 тис. грн відповідно.

В кого зарплати за рік зросли найбільше:

керівник відділу продажу — 65 тис. грн (+44%);

фармер — 65 тис. грн (+63%);

керівник відділу закупівель — 55 тис. грн (+57%);

водій інструктор — 45 тис. грн (+53%);

дерматолог — 45 тис. грн (+50%);

радіотехнік — 40 тис. грн (+78%);

інвестиційний аналітик — 40 тис. грн (+45%);

аналітик продаж — 40 тис. грн (+45%);

інструктор в автошколу — 37,5 тис. грн (+50%);

начальник охорони — 30 тис. грн (+50%);

лісник — 29 тис. грн (+53%);

спеціаліст з налаштування техніки — 27,5 тис. грн (+65%);

кредитний експерт — 23 тис. грн (+44%);

праля — 20,5 тис. грн (+86%).

Де в Україні найбільші середні зарплати

Найбільшу середню зарплату у квітні виплачують у Києві — 27,5 тис. грн. На другому місці опинилося місто Львів з показником середньої зарплати у 25 тис. грн. У Дніпрі середня зарплата перебуває на рівні 23 тис. грн — це на 500 грн більше, ніж в Одесі — 22,5 тис. грн. Водночас у Харкові рівень середньої зарплати наразі становить 21,5 тис. грн.

Раніше ми розповідали, на які грошові компенсації у 2025 році можуть розраховувати працівники з інвалідністю. Відомо, чи виплачують їм гроші за невикористані відпустки.

Також нагадаємо, що українцям виплачують надбавки за важку та шкідливу працю. Додаткові суми обраховують у відсотках до окладу.