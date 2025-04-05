Средняя зарплата в Украине — каков размер выплат в апреле 2025 года

Человек считает деньги. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов.

В Украине, как свидетельствует анализ кадрового портала по поиску работы work.ua, средняя заработная плата в апреле 2025 года находится на уровне 24 тыс. грн. За год этот показатель вырос на 20%.

Редакция сайта Новини.LIVE рассказывает, сколько сейчас предлагают зарабатывать украинцам работодатели в разных регионах и какими вакансиями чаще всего интересуются граждане.

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Какие вакансии пользуются спросом среди украинцев

Так, вакансией, которая пользуется наибольшим спросом среди нетрудоустроенных украинцев, является должность продавца-консультанта. Средняя зарплата в этой вакансии составляет 19 тыс. грн.

На втором месте — менеджер по продажам, который зарабатывает в среднем 30 тыс. грн, а на третьем — водитель со средней зарплатой в 29 тыс. грн.

Четвертую и пятую строчку делят вакансии для кассиров и поваров, с предлагаемой средней зарплатой в 19 тыс. и 25 тыс. грн соответственно.

У кого зарплаты за год выросли больше всего:

руководитель отдела продаж — 65 тыс. грн (+44%);

фармер — 65 тыс. грн (+63%);

руководитель отдела закупок — 55 тыс. грн (+57%);

водитель инструктор — 45 тыс. грн (+53%);

дерматолог — 45 тыс. грн (+50%);

радиотехник — 40 тыс. грн (+78%);

инвестиционный аналитик — 40 тыс. грн (+45%);

аналитик продаж — 40 тыс. грн (+45%);

инструктор в автошколу — 37,5 тыс. грн (+50%);

начальник охраны — 30 тыс. грн (+50%);

лесник — 29 тыс. грн (+53%);

специалист по настройке техники — 27,5 тыс. грн (+65%);

кредитный эксперт — 23 тыс. грн (+44%);

прачка — 20,5 тыс. грн (+86%).

Где в Украине самые большие средние зарплаты

Наибольшую среднюю зарплату в апреле выплачивают в Киеве — 27,5 тыс. грн. На втором месте оказался город Львов с показателем средней зарплаты в 25 тыс. грн. В Днепре средняя зарплата находится на уровне 23 тыс. грн — это на 500 грн больше, чем в Одессе — 22,5 тыс. грн. В то же время в Харькове уровень средней зарплаты сейчас составляет 21,5 тыс. грн.

Ранее мы рассказывали, на какие денежные компенсации в 2025 году могут рассчитывать работники с инвалидностью. Известно, выплачивают ли им деньги за неиспользованные отпуска.

Также напомним, что украинцам выплачивают надбавки за тяжелый и вредный труд. Дополнительные суммы рассчитывают в процентах к окладу.