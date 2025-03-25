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Середні зарплати в Україні — де в березні платять найбільше

25 березня 2025 11:29
Андрій Жинкін - редактор
Андрій Жинкін
редактор
Середня зарплата у 2025 році — скільки заробляють українці у великих містах
Жінка рахує гроші. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов
Андрій Жинкін - редактор
Андрій Жинкін
редактор

Вартість життя в Україні продовжує зростати. Хоча більшість комунальних тарифів зафіксовано, продукти та інші послуги дорожчають. Не дивно, що середні зарплати в Україні також поступово збільшуються.

Про те, що відбувається із середніми зарплатами в Україні в березні 2025 року, розповідає редакція сайту Новини.LIVE.

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За даними сайту для пошуку роботи Work.ua, середній рівень заробітної плати в Україні становить 23 900 грн, що на 20% перевищує показник березня минулого року. Однак у різних регіонах цей показник може суттєво відрізнятися.

Найбільше українці заробляють у столиці — Києві. Тут середній рівень заробітної плати становить 27 500 грн, що на 22% більше, ніж торік. Найбільше зросли виплати працівників таких посад:

  1. Начальник відділу кадрів — +56%.
  2. Лікар УЗД — +56%.
  3. Координатор — +53%.
  4. Офтальмолог — +52%.
  5. Майстер з ремонту телефонів — +52%.

Як змінився розмір середньої зарплати в інших великих містах України

В інших містах середня зарплата також продовжує зростати. У березні 2025 року робітники можуть розраховувати на такі виплати:

  • Львів

Середній рівень зарплат у Львові досяг 25 000 грн, що на 25% перевищує показник березня минулого року. Найпомітніше зростання відбулося у таких професіях:

  1. Кредитний експерт — +64%.
  2. Директор філії — +54%.
  3. Майстер СТО — +53%.
  4. Автоелектрик — +49%.
  5. Менеджер із продажу запчастин — +45%.
  • Дніпро

У Дніпрі середня зарплата наразі становить 23 000 грн, що на 15% більше, ніж рік тому. Найвідчутніший ріст заробітних плат зафіксовано в таких сферах:

  1. Виконроб — +60%.
  2. Керівник відділу продажу — +53%.
  3. Автомийник — +50%.
  4. Рієлтор — +50%.
  5. Перукар — +50%.
  • Одеса

В Одесі середня зарплата зросла на 15% і тепер складає 22 500 грн. Найбільше збільшення оплати праці зафіксовано серед таких спеціалістів:

  1. Диспетчер — +67%.
  2. Технік — +52%.
  3. Медичний представник — +50%.
  4. Перукар — +50%.
  5. Менеджер проєктів — +40%.
  • Харків

У Харкові рівень середньої зарплати піднявся до 21 500 грн, що на 19% більше порівняно з березнем минулого року. Лідерами за темпами зростання стали такі професії:

  1. Оцінювач — +68%.
  2. Перукар — +67%.
  3. Керівник відділу продажу — +67%.
  4. Механік — +50%.
  5. Кредитний експерт — +50%.

Попри непросту економічну ситуацію, зарплати українців продовжують зростати. Найбільше підвищення зафіксовано у столиці та великих містах, особливо у сфері медицини, будівництва та продажів. Однак в невеликих населених пунктах цей показник може бути значно нижчим.

Раніше ми писали, що рівень заробітної плати — один із ключових факторів під час вибору роботи, адже саме він мотивує працівників якісно виконувати свої обов’язки. Мінімальна зарплата, що переглядається щороку відповідно до економічної ситуації, є гарантованим доходом для всіх громадян.

Також ми розповідали, що в Україні щороку встановлюють прожитковий мінімум — базову суму для покриття основних потреб громадян. Наразі він залишається на рівні минулого року.

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