Середня зарплата у 2025 році — скільки заробляють українці у великих містах

Жінка рахує гроші. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Вартість життя в Україні продовжує зростати. Хоча більшість комунальних тарифів зафіксовано, продукти та інші послуги дорожчають. Не дивно, що середні зарплати в Україні також поступово збільшуються.

Про те, що відбувається із середніми зарплатами в Україні в березні 2025 року, розповідає редакція сайту Новини.LIVE.

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Скільки отримують українці у березні

За даними сайту для пошуку роботи Work.ua, середній рівень заробітної плати в Україні становить 23 900 грн, що на 20% перевищує показник березня минулого року. Однак у різних регіонах цей показник може суттєво відрізнятися.

Найбільше українці заробляють у столиці — Києві. Тут середній рівень заробітної плати становить 27 500 грн, що на 22% більше, ніж торік. Найбільше зросли виплати працівників таких посад:

Начальник відділу кадрів — +56%. Лікар УЗД — +56%. Координатор — +53%. Офтальмолог — +52%. Майстер з ремонту телефонів — +52%.

Як змінився розмір середньої зарплати в інших великих містах України

В інших містах середня зарплата також продовжує зростати. У березні 2025 року робітники можуть розраховувати на такі виплати:

Львів

Середній рівень зарплат у Львові досяг 25 000 грн, що на 25% перевищує показник березня минулого року. Найпомітніше зростання відбулося у таких професіях:

Кредитний експерт — +64%. Директор філії — +54%. Майстер СТО — +53%. Автоелектрик — +49%. Менеджер із продажу запчастин — +45%.

Дніпро

У Дніпрі середня зарплата наразі становить 23 000 грн, що на 15% більше, ніж рік тому. Найвідчутніший ріст заробітних плат зафіксовано в таких сферах:

Виконроб — +60%. Керівник відділу продажу — +53%. Автомийник — +50%. Рієлтор — +50%. Перукар — +50%.

Одеса

В Одесі середня зарплата зросла на 15% і тепер складає 22 500 грн. Найбільше збільшення оплати праці зафіксовано серед таких спеціалістів:

Диспетчер — +67%. Технік — +52%. Медичний представник — +50%. Перукар — +50%. Менеджер проєктів — +40%.

Харків

У Харкові рівень середньої зарплати піднявся до 21 500 грн, що на 19% більше порівняно з березнем минулого року. Лідерами за темпами зростання стали такі професії:

Оцінювач — +68%. Перукар — +67%. Керівник відділу продажу — +67%. Механік — +50%. Кредитний експерт — +50%.

Попри непросту економічну ситуацію, зарплати українців продовжують зростати. Найбільше підвищення зафіксовано у столиці та великих містах, особливо у сфері медицини, будівництва та продажів. Однак в невеликих населених пунктах цей показник може бути значно нижчим.

Раніше ми писали, що рівень заробітної плати — один із ключових факторів під час вибору роботи, адже саме він мотивує працівників якісно виконувати свої обов’язки. Мінімальна зарплата, що переглядається щороку відповідно до економічної ситуації, є гарантованим доходом для всіх громадян.

Також ми розповідали, що в Україні щороку встановлюють прожитковий мінімум — базову суму для покриття основних потреб громадян. Наразі він залишається на рівні минулого року.