Середня зарплата у 2025 році — скільки заробляють українці у великих містах

Середні зарплати в Україні — де в березні платять найбільше
Вартість життя в Україні продовжує зростати. Хоча більшість комунальних тарифів зафіксовано, продукти та інші послуги дорожчають. Не дивно, що середні зарплати в Україні також поступово збільшуються.
Про те, що відбувається із середніми зарплатами в Україні в березні 2025 року, розповідає редакція сайту Новини.LIVE.
Скільки отримують українці у березні
За даними сайту для пошуку роботи Work.ua, середній рівень заробітної плати в Україні становить 23 900 грн, що на 20% перевищує показник березня минулого року. Однак у різних регіонах цей показник може суттєво відрізнятися.
Найбільше українці заробляють у столиці — Києві. Тут середній рівень заробітної плати становить 27 500 грн, що на 22% більше, ніж торік. Найбільше зросли виплати працівників таких посад:
- Начальник відділу кадрів — +56%.
- Лікар УЗД — +56%.
- Координатор — +53%.
- Офтальмолог — +52%.
- Майстер з ремонту телефонів — +52%.
Як змінився розмір середньої зарплати в інших великих містах України
В інших містах середня зарплата також продовжує зростати. У березні 2025 року робітники можуть розраховувати на такі виплати:
- Львів
Середній рівень зарплат у Львові досяг 25 000 грн, що на 25% перевищує показник березня минулого року. Найпомітніше зростання відбулося у таких професіях:
- Кредитний експерт — +64%.
- Директор філії — +54%.
- Майстер СТО — +53%.
- Автоелектрик — +49%.
- Менеджер із продажу запчастин — +45%.
- Дніпро
У Дніпрі середня зарплата наразі становить 23 000 грн, що на 15% більше, ніж рік тому. Найвідчутніший ріст заробітних плат зафіксовано в таких сферах:
- Виконроб — +60%.
- Керівник відділу продажу — +53%.
- Автомийник — +50%.
- Рієлтор — +50%.
- Перукар — +50%.
- Одеса
В Одесі середня зарплата зросла на 15% і тепер складає 22 500 грн. Найбільше збільшення оплати праці зафіксовано серед таких спеціалістів:
- Диспетчер — +67%.
- Технік — +52%.
- Медичний представник — +50%.
- Перукар — +50%.
- Менеджер проєктів — +40%.
- Харків
У Харкові рівень середньої зарплати піднявся до 21 500 грн, що на 19% більше порівняно з березнем минулого року. Лідерами за темпами зростання стали такі професії:
- Оцінювач — +68%.
- Перукар — +67%.
- Керівник відділу продажу — +67%.
- Механік — +50%.
- Кредитний експерт — +50%.
Попри непросту економічну ситуацію, зарплати українців продовжують зростати. Найбільше підвищення зафіксовано у столиці та великих містах, особливо у сфері медицини, будівництва та продажів. Однак в невеликих населених пунктах цей показник може бути значно нижчим.
Раніше ми писали, що рівень заробітної плати — один із ключових факторів під час вибору роботи, адже саме він мотивує працівників якісно виконувати свої обов’язки. Мінімальна зарплата, що переглядається щороку відповідно до економічної ситуації, є гарантованим доходом для всіх громадян.
Також ми розповідали, що в Україні щороку встановлюють прожитковий мінімум — базову суму для покриття основних потреб громадян. Наразі він залишається на рівні минулого року.
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