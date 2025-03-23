Розмір прожиткового мінімуму в Україні — сума з 1 квітня та що від нього залежить

Дівчина тримає гроші. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

В Україні щороку визначають розмір прожиткового мінімуму — суми, необхідної для задоволення основних потреб громадян. Зараз він залишається на рівні минулого року. Закон про Держбюджет на 2025 рік, який набрав чинності ще у вересні 2024-го, не передбачає збільшення цього показника.

Про те, який прожитковий мінімум в Україні та чи варто очікувати підвищення цього показника з 1 квітня, розповідає редакція сайту Новини.LIVE.

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Згідно з чинним Держбюджетом на 2025 рік, встановлено такі ж самі розміри прожиткового мінімуму, як і в попередньому році. Для основних груп населення він становить:

Загальний — 2 920 грн. Для дітей до 6 років — 2 563 грн. Для дітей від 6 до 18 років — 3 196 грн. Для працездатних осіб — 3 028 грн. Для осіб, які втратили працездатність — 2 361 грн.

Однак у Верховну Раду було подано новий законопроєкт, що пропонує підвищити прожитковий мінімум з 1 квітня 2025 року.

На скільки пропонують підвищити прожитковий мінімум та на що це вплине

Законопроєкт, який на цей час лише було зареєстровано, передбачає поетапне підвищення прожиткового мінімуму починаючи з 1 квітня. В законопроєкті пропонують такі суми:

Для дітей до 6 років:

З 1 квітня — 3 627 грн. З 1 липня — 5 110 грн. З 1 жовтня — 7 533 грн.

Для дітей від 6 до 18 років:

З 1 квітня — 4 571 грн. З 1 липня — 6 451 грн. З 1 жовтня — 9 467 грн.

Для працездатних осіб:

З 1 квітня — 5 400 грн. З 1 липня — 7 620 грн. З 1 жовтня — 11 184 грн.

Скриншот: Порівняльна таблиця до законопроєкту

Якщо законопроєкт буде ухвалено, це призведе до зростання не лише прожиткового мінімуму, а й інших соціальних виплат. Це означає, що зміняться:

Мінімальні пенсії для осіб, які втратили працездатність. Суми аліментів — мінімальна сума складає половину прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку. Максимальні виплати з безробіття (не перевищують чотирикратний розмір мінімуму для працездатних). Посадові оклади працівників держсектору (не можуть бути нижчими за двократний розмір прожиткового мінімуму для працездатних).

Як бачимо, підвищення прожиткового мінімуму покращить матеріальне положення багатьох громадян. Однак остаточне рішення щодо можливих змін прийматимуть депутати.

Раніше ми писали, що в Україні прожитковий мінімум значно менший за реальні витрати на життя. Його розмір не відповідає вартості споживчого кошика, що провокує соціальний та економічний дисбаланс.

Також ми розповідали, що вибір місця роботи часто визначає зарплата. Мінімальна заробітна плата, яку держава щороку коригує, є обов'язковою фінансовою гарантією для всіх працівників.