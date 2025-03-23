Размер прожиточного минимума в Украине — сумма с 1 апреля и что от него зависит

Девушка держит деньги. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

В Украине ежегодно определяют размер прожиточного минимума — суммы, необходимой для удовлетворения основных потребностей граждан. Сейчас он остается на уровне прошлого года. Закон о Госбюджете на 2025 год, который вступил в силу еще в сентябре 2024-го, не предусматривает увеличения этого показателя.

О том, какой прожиточный минимум в Украине и стоит ли ожидать повышения этого показателя с 1 апреля, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE.

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Какой сейчас размер прожиточного минимума в Украине

Согласно действующему Госбюджету на 2025 год, установлены такие же размеры прожиточного минимума, как и в предыдущем году. Для основных групп населения он составляет:

Общий — 2 920 грн. Для детей до 6 лет — 2 563 грн. Для детей от 6 до 18 лет — 3 196 грн. Для трудоспособных лиц — 3 028 грн. Для лиц, утративших трудоспособность — 2 361 грн.

Однако в Верховную Раду был подан новый законопроект, предлагающий повысить прожиточный минимум с 1 апреля 2025 года.

На сколько предлагают повысить прожиточный минимум и на что это повлияет

Законопроект, который в настоящее время только был зарегистрирован, предусматривает поэтапное повышение прожиточного минимума начиная с 1 апреля. В законопроекте предлагают такие суммы:

Для детей до 6 лет:

С 1 апреля — 3 627 грн. С 1 июля — 5 110 грн. С 1 октября — 7 533 грн.

Для детей от 6 до 18 лет:

С 1 апреля — 4 571 грн. С 1 июля — 6 451 грн. С 1 октября — 9 467 грн.

Для трудоспособных лиц:

С 1 апреля — 5 400 грн. С 1 июля — 7 620 грн. С 1 октября — 11 184 грн.

Скриншот: Сравнительная таблица к законопроекту

Если законопроект будет принят, это приведет к росту не только прожиточного минимума, но и других социальных выплат. Это означает, что изменятся:

Минимальные пенсии для лиц, утративших трудоспособность. Суммы алиментов — минимальная сумма составляет половину прожиточного минимума для ребенка соответствующего возраста. Максимальные выплаты по безработице (не превышают четырехкратный размер минимума для трудоспособных). Должностные оклады работников госсектора (не могут быть ниже двукратного размера прожиточного минимума для трудоспособных).

Как видим, повышение прожиточного минимума улучшит материальное положение многих граждан. Однако окончательное решение о возможных изменениях будут принимать депутаты.

Ранее мы писали, что в Украине прожиточный минимум значительно меньше реальных расходов на жизнь. Его размер не соответствует стоимости потребительской корзины, что провоцирует социальный и экономический дисбаланс.

Также мы рассказывали, что выбор места работы часто определяет зарплата. Минимальная заработная плата, которую государство ежегодно корректирует, является обязательной финансовой гарантией для всех работников.