Размер прожиточного минимума в Украине — сумма с 1 апреля и что от него зависит

Прожиточный минимум с апреля 2025 — какой будет сумма
В Украине ежегодно определяют размер прожиточного минимума — суммы, необходимой для удовлетворения основных потребностей граждан. Сейчас он остается на уровне прошлого года. Закон о Госбюджете на 2025 год, который вступил в силу еще в сентябре 2024-го, не предусматривает увеличения этого показателя.
О том, какой прожиточный минимум в Украине и стоит ли ожидать повышения этого показателя с 1 апреля, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE.
Какой сейчас размер прожиточного минимума в Украине
Согласно действующему Госбюджету на 2025 год, установлены такие же размеры прожиточного минимума, как и в предыдущем году. Для основных групп населения он составляет:
- Общий — 2 920 грн.
- Для детей до 6 лет — 2 563 грн.
- Для детей от 6 до 18 лет — 3 196 грн.
- Для трудоспособных лиц — 3 028 грн.
- Для лиц, утративших трудоспособность — 2 361 грн.
Однако в Верховную Раду был подан новый законопроект, предлагающий повысить прожиточный минимум с 1 апреля 2025 года.
На сколько предлагают повысить прожиточный минимум и на что это повлияет
Законопроект, который в настоящее время только был зарегистрирован, предусматривает поэтапное повышение прожиточного минимума начиная с 1 апреля. В законопроекте предлагают такие суммы:
- Для детей до 6 лет:
- С 1 апреля — 3 627 грн.
- С 1 июля — 5 110 грн.
- С 1 октября — 7 533 грн.
- Для детей от 6 до 18 лет:
- С 1 апреля — 4 571 грн.
- С 1 июля — 6 451 грн.
- С 1 октября — 9 467 грн.
- Для трудоспособных лиц:
- С 1 апреля — 5 400 грн.
- С 1 июля — 7 620 грн.
- С 1 октября — 11 184 грн.
Если законопроект будет принят, это приведет к росту не только прожиточного минимума, но и других социальных выплат. Это означает, что изменятся:
- Минимальные пенсии для лиц, утративших трудоспособность.
- Суммы алиментов — минимальная сумма составляет половину прожиточного минимума для ребенка соответствующего возраста.
- Максимальные выплаты по безработице (не превышают четырехкратный размер минимума для трудоспособных).
- Должностные оклады работников госсектора (не могут быть ниже двукратного размера прожиточного минимума для трудоспособных).
Как видим, повышение прожиточного минимума улучшит материальное положение многих граждан. Однако окончательное решение о возможных изменениях будут принимать депутаты.
Ранее мы писали, что в Украине прожиточный минимум значительно меньше реальных расходов на жизнь. Его размер не соответствует стоимости потребительской корзины, что провоцирует социальный и экономический дисбаланс.
Также мы рассказывали, что выбор места работы часто определяет зарплата. Минимальная заработная плата, которую государство ежегодно корректирует, является обязательной финансовой гарантией для всех работников.
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