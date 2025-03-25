Средняя зарплата в 2025 году — сколько зарабатывают украинцы в крупных городах

Средние зарплаты в Украине — где в марте платят больше всего
Стоимость жизни в Украине продолжает расти. Хотя большинство коммунальных тарифов зафиксировано, продукты и другие услуги дорожают. Неудивительно, что средние зарплаты в Украине также постепенно увеличиваются.
О том, что происходит со средними зарплатами в Украине в марте 2025 года, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE.
Сколько получают украинцы в марте
По данным сайта для поиска работы Work.ua, средний уровень заработной платы в Украине составляет 23 900 грн, что на 20% превышает показатель марта прошлого года. Однако в разных регионах этот показатель может существенно отличаться.
Больше всего украинцы зарабатывают в столице — Киеве. Здесь средний уровень заработной платы составляет 27 500 грн, что на 22% больше, чем в прошлом году. Больше всего выросли выплаты работников таких должностей:
- Начальник отдела кадров — +56%.
- Врач УЗИ — +56%.
- Координатор — +53%.
- Офтальмолог — +52%.
- Мастер по ремонту телефонов — +52%.
Как изменился размер средней зарплаты в других крупных городах Украины
В других городах средняя зарплата также продолжает расти. В марте 2025 года работники могут рассчитывать на такие выплаты:
- Львов
Средний уровень зарплат во Львове достиг 25 000 грн, что на 25% превышает показатель марта прошлого года. Самый заметный рост произошел в таких профессиях:
- Кредитный эксперт — +64%.
- Директор филиала — +54%.
- Мастер СТО — +53%.
- Автоэлектрик — +49%.
- Менеджер по продаже запчастей — +45%.
- Днепр
В Днепре средняя зарплата сейчас составляет 23 000 грн, что на 15% больше, чем год назад. Самый ощутимый рост заработных плат зафиксирован в таких сферах:
- Прораб — + 60%.
- Руководитель отдела продаж — +53%.
- Автомойщик — +50%.
- Риелтор — +50%.
- Парикмахер — +50%.
- Одесса
В Одессе средняя зарплата выросла на 15% и теперь составляет 22 500 грн. Наибольшее увеличение оплаты труда зафиксировано среди таких специалистов:
- Диспетчер — +67%.
- Техник — +52%.
- Медицинский представитель — +50%.
- Парикмахер — +50%.
- Менеджер проектов — +40%.
- Харьков
В Харькове уровень средней зарплаты поднялся до 21 500 грн, что на 19% больше по сравнению с мартом прошлого года. Лидерами по темпам роста стали такие профессии:
- Оценщик — +68%.
- Парикмахер — +67%.
- Руководитель отдела продаж — +67%.
- Механик — +50%.
- Кредитный эксперт — +50%.
Несмотря на непростую экономическую ситуацию, зарплаты украинцев продолжают расти. Наибольшее повышение зафиксировано в столице и крупных городах, особенно в сфере медицины, строительства и продаж. Однако в небольших населенных пунктах этот показатель может быть значительно ниже.
Ранее мы писали, что уровень заработной платы — один из ключевых факторов при выборе работы, ведь именно он мотивирует работников качественно выполнять свои обязанности. Минимальная зарплата, которая пересматривается ежегодно в соответствии с экономической ситуацией, является гарантированным доходом для всех граждан.
Также мы рассказывали, что в Украине ежегодно устанавливают прожиточный минимум — базовую сумму для покрытия основных потребностей граждан. Сейчас он остается на уровне прошлого года.
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