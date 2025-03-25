Средняя зарплата в 2025 году — сколько зарабатывают украинцы в крупных городах

Женщина считает деньги. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Стоимость жизни в Украине продолжает расти. Хотя большинство коммунальных тарифов зафиксировано, продукты и другие услуги дорожают. Неудивительно, что средние зарплаты в Украине также постепенно увеличиваются.

О том, что происходит со средними зарплатами в Украине в марте 2025 года, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE.

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По данным сайта для поиска работы Work.ua, средний уровень заработной платы в Украине составляет 23 900 грн, что на 20% превышает показатель марта прошлого года. Однако в разных регионах этот показатель может существенно отличаться.

Больше всего украинцы зарабатывают в столице — Киеве. Здесь средний уровень заработной платы составляет 27 500 грн, что на 22% больше, чем в прошлом году. Больше всего выросли выплаты работников таких должностей:

Начальник отдела кадров — +56%. Врач УЗИ — +56%. Координатор — +53%. Офтальмолог — +52%. Мастер по ремонту телефонов — +52%.

Как изменился размер средней зарплаты в других крупных городах Украины

В других городах средняя зарплата также продолжает расти. В марте 2025 года работники могут рассчитывать на такие выплаты:

Львов

Средний уровень зарплат во Львове достиг 25 000 грн, что на 25% превышает показатель марта прошлого года. Самый заметный рост произошел в таких профессиях:

Кредитный эксперт — +64%. Директор филиала — +54%. Мастер СТО — +53%. Автоэлектрик — +49%. Менеджер по продаже запчастей — +45%.

Днепр

В Днепре средняя зарплата сейчас составляет 23 000 грн, что на 15% больше, чем год назад. Самый ощутимый рост заработных плат зафиксирован в таких сферах:

Прораб — + 60%. Руководитель отдела продаж — +53%. Автомойщик — +50%. Риелтор — +50%. Парикмахер — +50%.

Одесса

В Одессе средняя зарплата выросла на 15% и теперь составляет 22 500 грн. Наибольшее увеличение оплаты труда зафиксировано среди таких специалистов:

Диспетчер — +67%. Техник — +52%. Медицинский представитель — +50%. Парикмахер — +50%. Менеджер проектов — +40%.

Харьков

В Харькове уровень средней зарплаты поднялся до 21 500 грн, что на 19% больше по сравнению с мартом прошлого года. Лидерами по темпам роста стали такие профессии:

Оценщик — +68%. Парикмахер — +67%. Руководитель отдела продаж — +67%. Механик — +50%. Кредитный эксперт — +50%.

Несмотря на непростую экономическую ситуацию, зарплаты украинцев продолжают расти. Наибольшее повышение зафиксировано в столице и крупных городах, особенно в сфере медицины, строительства и продаж. Однако в небольших населенных пунктах этот показатель может быть значительно ниже.

Ранее мы писали, что уровень заработной платы — один из ключевых факторов при выборе работы, ведь именно он мотивирует работников качественно выполнять свои обязанности. Минимальная зарплата, которая пересматривается ежегодно в соответствии с экономической ситуацией, является гарантированным доходом для всех граждан.

Также мы рассказывали, что в Украине ежегодно устанавливают прожиточный минимум — базовую сумму для покрытия основных потребностей граждан. Сейчас он остается на уровне прошлого года.