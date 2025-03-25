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Средние зарплаты в Украине — где в марте платят больше всего

25 марта 2025 11:29
Андрей Жинкин - редактор
Андрей Жинкин
редактор
Средняя зарплата в 2025 году — сколько зарабатывают украинцы в крупных городах
Женщина считает деньги. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов
Андрей Жинкин - редактор
Андрей Жинкин
редактор

Стоимость жизни в Украине продолжает расти. Хотя большинство коммунальных тарифов зафиксировано, продукты и другие услуги дорожают. Неудивительно, что средние зарплаты в Украине также постепенно увеличиваются.

О том, что происходит со средними зарплатами в Украине в марте 2025 года, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE.

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По данным сайта для поиска работы Work.ua, средний уровень заработной платы в Украине составляет 23 900 грн, что на 20% превышает показатель марта прошлого года. Однако в разных регионах этот показатель может существенно отличаться.

Больше всего украинцы зарабатывают в столице — Киеве. Здесь средний уровень заработной платы составляет 27 500 грн, что на 22% больше, чем в прошлом году. Больше всего выросли выплаты работников таких должностей:

  1. Начальник отдела кадров — +56%.
  2. Врач УЗИ — +56%.
  3. Координатор — +53%.
  4. Офтальмолог — +52%.
  5. Мастер по ремонту телефонов — +52%.

Как изменился размер средней зарплаты в других крупных городах Украины

В других городах средняя зарплата также продолжает расти. В марте 2025 года работники могут рассчитывать на такие выплаты:

  • Львов

Средний уровень зарплат во Львове достиг 25 000 грн, что на 25% превышает показатель марта прошлого года. Самый заметный рост произошел в таких профессиях:

  1. Кредитный эксперт — +64%.
  2. Директор филиала — +54%.
  3. Мастер СТО — +53%.
  4. Автоэлектрик — +49%.
  5. Менеджер по продаже запчастей — +45%.
  • Днепр

В Днепре средняя зарплата сейчас составляет 23 000 грн, что на 15% больше, чем год назад. Самый ощутимый рост заработных плат зафиксирован в таких сферах:

  1. Прораб — + 60%.
  2. Руководитель отдела продаж — +53%.
  3. Автомойщик — +50%.
  4. Риелтор — +50%.
  5. Парикмахер — +50%.
  • Одесса

В Одессе средняя зарплата выросла на 15% и теперь составляет 22 500 грн. Наибольшее увеличение оплаты труда зафиксировано среди таких специалистов:

  1. Диспетчер — +67%.
  2. Техник — +52%.
  3. Медицинский представитель — +50%.
  4. Парикмахер — +50%.
  5. Менеджер проектов — +40%.
  • Харьков

В Харькове уровень средней зарплаты поднялся до 21 500 грн, что на 19% больше по сравнению с мартом прошлого года. Лидерами по темпам роста стали такие профессии:

  1. Оценщик — +68%.
  2. Парикмахер — +67%.
  3. Руководитель отдела продаж — +67%.
  4. Механик — +50%.
  5. Кредитный эксперт — +50%.

Несмотря на непростую экономическую ситуацию, зарплаты украинцев продолжают расти. Наибольшее повышение зафиксировано в столице и крупных городах, особенно в сфере медицины, строительства и продаж. Однако в небольших населенных пунктах этот показатель может быть значительно ниже.

Ранее мы писали, что уровень заработной платы — один из ключевых факторов при выборе работы, ведь именно он мотивирует работников качественно выполнять свои обязанности. Минимальная зарплата, которая пересматривается ежегодно в соответствии с экономической ситуацией, является гарантированным доходом для всех граждан.

Также мы рассказывали, что в Украине ежегодно устанавливают прожиточный минимум — базовую сумму для покрытия основных потребностей граждан. Сейчас он остается на уровне прошлого года.

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