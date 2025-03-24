Мінімалка та прожитковий мінімум в Україні — якими будуть суми з 1 квітня

Дівчина рахує гроші. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Розміри мінімальної зарплати та прожиткового мінімуму є важливими економічними показниками для українців, Вони безпосередньо впливають на соціальні стандарти життя та рівень добробуту громадян.

Про те, якими будуть мінімалка та прожитковий мінімум з 1 квітня 2025 року, розповідає редакція сайту Новини.LIVE.

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Чи можуть підвищити мінімалку з 1 квітня

Заробіток є важливим критерієм при виборі роботи, адже він безпосередньо мотивує працівників, а також дає можливість матеріально забезпечити себе та свою сім'ю.

Мінімальна зарплата визначається державою як обов'язкова оплата праці, яку мають отримувати всі працівники, за умови виконання 40 годинної норми на тиждень при п'ятиденному робочому графіку.

У 2025 році розмір мінімальної заробітної плати залишається на рівні 8 000 грн. Однак у Верховній Раді обговорюють можливість її підвищення, що може відбутися у три етапи:

З 1 квітня — до 9 100 грн (55 грн/год). З 1 липня — до 10 100 грн (61 грн/год). З 1 жовтня — до 11 184 грн (68 грн/год).

Скриншот: Порівняльна таблиця до законопроєкту

Що буде з прожитковим мінімумом у 2025 році

Прожитковий мінімум визначає вартість базових товарів і послуг, необхідних для забезпечення основних потреб людини. У 2025 році ці показники також не підвищували:

Загальний — 2 920 грн. Для працездатних осіб — 3 028 грн. Для дітей до 6 років — 2 563 грн. Для дітей 6-18 років — 3 196 грн. Для осіб, які втратили працездатність — 2 361 грн.

Однак вище згаданий законопроєкт передбачає підвищення прожиткового мінімуму у кілька етапів, перший з яких припадає на 1 квітня. Якщо цей документ буде ухвалений, українці можуть очікувати значне поліпшення соціальних стандартів. Ось як пропонують підвищувати прожитковий мінімум:

Для дітей до 6 років:

З 1 квітня — 3 627 грн. З 1 липня — 5 110 грн. З 1 жовтня — 7 533 грн.

Для дітей віком 6-18 років:

З 1 квітня — 4 571 грн. З 1 липня — 6 451 грн. З 1 жовтня — 9 467 грн.

Для працездатних громадян:

З 1 квітня — 5 400 грн. З 1 липня — 7 620 грн. З 1 жовтня — 11 184 грн.

Скриншот: Порівняльна таблиця до законопроєкту

Якщо законопроєкт буде затверджено, українці зможуть побачити значне підвищення соціальних виплат, зарплат та пенсій. Однак, наразі закон не було ухвалено, а отже остаточне рішення залежатиме від позицій уряду та Верховної Ради.

Раніше ми писали, що в Україні щороку встановлюється величина прожиткового мінімуму — суми, що потрібна для покриття основних потреб людей. Наразі ця цифра залишилася на рівні попереднього року.

Також ми розповідали, що громадяни, котрі досягли певного віку, отримують спеціальну надбавку. Однак для цього існує важлива вимога, яку деякі люди не зможуть виконати через цьогорічну індексацію.