Вікові надбавки у 2025 — хто втратить право на доплати через індексацію

Бабуся отримує пенсію. Фото: УНІАН

Українці, які досягли певного віку, отримують додаткові гроші до пенсії. Однак для цього є важлива умова, яку деякі громадяни не зможуть виконати через індексацію.

Про те, хто втратить право на вікові надбавки через індексацію у 2025 році, розповідає редакція сайту Новини.LIVE.

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Згідно з українським законодавством, громадяни віком від 70 до 74 років можуть отримувати додаткові виплати до 300 гривень, а люди старшого віку:

від 75 до 79 років мають право на суму до 456 гривень;

старших за 80 років доплата становить до 570 гривень.

Однак є кілька важливих нюансів. Надбавка починає діяти з того моменту, коли особа досягає необхідного віку. Якщо 70 років виповнилося в середині місяця, пенсіонер отримає половину доплати за цей місяць, а з наступного — повну суму.

Крім того, при переході до старшої вікової групи, сума доплати не додається, а лише коригується:

Вік 75 років — доплата зростає з 300 до 456 гривень (реальне збільшення — 156 гривень). Вік 80 років — доплата зростає з 456 до 570 гривень (реальне збільшення — 114 гривень).

Чому дехто втратить право на доплати після індексації

Офіційно надбавки поширюються на всі види пенсій, проте є виключення. Якщо розмір пенсії перевищує 10 340 гривень 35 копійок, доплата не нараховується. Таким чином, якщо після індексації в березні офіційна виплата людини перевищила цей ліміт, додаткові гроші вона не отримає.

Окрім того, якщо після підвищення виплата складає 10 300 гривень, доплата становитиме лише 40 гривень, щоб не перевищити суму у 10 340 гривень. Розмір цього ліміту відповідає рівню середньої зарплати за 2020 рік і з моменту введення надбавок цей показник не змінювався.

Раніше ми писали, що старість — це час, коли людина може потребувати більшої допомоги, але часто вона не має змоги отримати її. Саме для таких пенсіонерів держава передбачила спеціальні доплати.

Також ми розповідали, що в Україні люди, яким виповнилося 60 років, мають право на безплатний проїзд у громадському транспорті. Однак ця пільга діє не на всі види транспорту.