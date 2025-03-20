Возрастные надбавки в 2025 — кто потеряет право на доплаты из-за индексации

Бабушка получает пенсию. Фото: УНИАН

Украинцы, которые достигли определенного возраста, получают дополнительные деньги к пенсии. Однако для этого есть важное условие, которое некоторые граждане не смогут выполнить из-за индексации.

О том, кто потеряет право на возрастные надбавки из-за индексации в 2025 году, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE.

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Согласно украинскому законодательству, граждане в возрасте от 70 до 74 лет могут получать дополнительные выплаты до 300 гривен, а люди старшего возраста:

от 75 до 79 лет имеют право на сумму до 456 гривен;

старших за 80 лет доплата составляет до 570 гривен.

Однако есть несколько важных нюансов. Надбавка начинает действовать с того момента, когда лицо достигает необходимого возраста. Если 70 лет исполнилось в середине месяца, пенсионер получит половину доплаты за этот месяц, а со следующего — полную сумму.

Кроме того, при переходе в старшую возрастную группу, сумма доплаты не добавляется, а лишь корректируется:

Возраст 75 лет — доплата возрастает с 300 до 456 гривен (реальное увеличение — 156 гривен). Возраст 80 лет — доплата возрастает с 456 до 570 гривен (реальное увеличение — 114 гривен).

Почему некоторые потеряют право на доплаты после индексации

Официально надбавки распространяются на все виды пенсий, однако есть исключения. Если размер пенсии превышает 10 340 гривен 35 копеек, доплата не начисляется. Таким образом, если после индексации в марте официальная выплата человека превысила этот лимит, дополнительные деньги он не получит.

Кроме того, если после повышения выплата составляет 10 300 гривен, доплата составит лишь 40 гривен, чтобы не превысить сумму в 10 340 гривен. Размер этого лимита соответствует уровню средней зарплаты за 2020 год и с момента введения надбавок этот показатель не менялся.

Ранее мы писали, что старость — это время, когда человек может нуждаться в большей помощи, но часто он не имеет возможности получить ее. Именно для таких пенсионеров государство предусмотрело специальные доплаты.

Также мы рассказывали, что в Украине люди, которым исполнилось 60 лет, имеют право на бесплатный проезд в общественном транспорте. Однако эта льгота действует не на все виды транспорта.