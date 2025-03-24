Минималка и прожиточный минимум в Украине — какими будут суммы с 1 апреля

Девушка считает деньги. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Размеры минимальной зарплаты и прожиточного минимума являются важными экономическими показателями для украинцев, они непосредственно влияют на социальные стандарты жизни и уровень благосостояния граждан.

О том, какими будут минималка и прожиточный минимум с 1 апреля 2025 года, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE.

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Заработок является важным критерием при выборе работы, ведь он непосредственно мотивирует работников, а также дает возможность материально обеспечить себя и свою семью.

Минимальная зарплата определяется государством как обязательная оплата труда, которую должны получать все работники, при условии выполнения 40 часовой нормы в неделю при пятидневном рабочем графике.

В 2025 году размер минимальной заработной платы остается на уровне 8 000 грн. Однако в Верховной Раде обсуждают возможность ее повышения, что может произойти в три этапа:

С 1 апреля — до 9 100 грн (55 грн/час). С 1 июля — до 10 100 грн (61 грн/час). С 1 октября — до 11 184 грн (68 грн/час).

Скриншот: Сравнительная таблица к законопроекту

Что будет с прожиточным минимумом в 2025 году

Прожиточный минимум определяет стоимость базовых товаров и услуг, необходимых для обеспечения основных потребностей человека. В 2025 году эти показатели также не повышали:

Общий — 2 920 грн. Для трудоспособных лиц — 3 028 грн. Для детей до 6 лет — 2 563 грн. Для детей 6-18 лет — 3 196 грн. Для лиц, утративших трудоспособность — 2 361 грн.

Однако выше упомянутый законопроект предусматривает повышение прожиточного минимума в несколько этапов, первый из которых приходится на 1 апреля. Если этот документ будет принят, украинцы могут ожидать значительное улучшение социальных стандартов. Вот как предлагают повышать прожиточный минимум:

Для детей до 6 лет:

С 1 апреля — 3 627 грн. С 1 июля — 5 110 грн. С 1 октября — 7 533 грн.

Для детей в возрасте 6-18 лет:

С 1 апреля — 4 571 грн. С 1 июля — 6 451 грн. С 1 октября — 9 467 грн.

Для трудоспособных граждан:

С 1 апреля — 5 400 грн. С 1 июля — 7 620 грн. С 1 октября — 11 184 грн.

Скриншот: Сравнительная таблица к законопроекту

Если законопроект будет утвержден, украинцы смогут увидеть значительное повышение социальных выплат, зарплат и пенсий. Однако, пока закон не был принят, а значит окончательное решение будет зависеть от позиций правительства и Верховной Рады.

Ранее мы писали, что в Украине ежегодно устанавливается величина прожиточного минимума — суммы, необходимой для покрытия основных потребностей людей. Сейчас эта цифра осталась на уровне предыдущего года.

Также мы рассказывали, что граждане, достигшие определенного возраста, получают специальную надбавку. Однако для этого существует важное требование, которое некоторые люди не смогут выполнить из-за нынешней индексации.