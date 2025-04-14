Мінімальна зарплата в Німеччині зросла — скільки отримують працівники у 2025

Жінка тримає в руках євро. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

На початку 2025 року в Німеччині набули чинності два суттєві нововведення, які торкаються трудового законодавства. Зокрема, відбулося чергове підвищення мінімальної зарплати.

Про те, як змінилась мінімальна зарплатня в Німеччині у 2025 році, повідомили в Євростаті.

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Відтепер погодинна мінімальна оплата праці складає 12,82 євро. А для тих, хто працює за схемою мініробіт (Minijob), гранична сума місячного доходу підвищена до 556 євро. Це продовження тренду на поетапне зростання — на початку 2024 року цей показник був на рівні 12,41 євро за годину.

Мінімальні зарплати в Європі. Скриншот: Євростат​​

Починаючи з 2015 року, коли був прийнятий Закон про мінімальну оплату праці, її розмір у Німеччині зріс на 50%. Наприклад, у 2022 році мінімальна зарплата становила 1 634 євро, тож за три роки вона збільшилась на 35%. У 2025 році працівники, які мають повну зайнятість, зможуть розраховувати щонайменше на 2 161 євро брутто щомісяця.

Яка мінімальна зарплата в Україні у 2025 році

Мінімальна заробітна плата — це встановлений законом мінімальний рівень оплати праці за годину або місяць, який зобов’язані дотримуватись усі роботодавці, незалежно від форми власності.

Відповідно до Закону "Про Державний бюджет України на 2025 рік", з 1 січня цього року мінімальна заробітна плата становить 8 000 гривень. Щоб отримувати цю суму, працівник має виконувати повну норму робочого часу — 40 годин на тиждень (п’ятиденний графік з восьмигодинним робочим днем).

Наразі офіційних повідомлень про зміну розміру мінімалки не було. Проте у Верховній Раді зареєстровано законопроєкт, який передбачає її поступове підвищення, але він досі залишається на етапі ознайомлення.

Раніше ми писали, що після припинення трудових відносин роботодавець зобов’язаний провести повний фінансовий розрахунок із працівником. Це включає виплату заробітної плати, компенсацію за невикористану щорічну відпустку, а також можливі додаткові грошові виплати.

Також ми розповідали, що життя в Україні стає дедалі дорожчим. Попри те, що більшість тарифів на комунальні послуги залишаються незмінними, ціни на харчові продукти та інші товари та послуги зростають. У зв’язку з цим відбувається поступове підвищення середнього рівня заробітних плат.