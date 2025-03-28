Мінімальна зарплата у 2025 році — чи планують підвищити виплати українцям

Гроші в руках. Фото: УНІАН

В Україні давно точаться дискусії щодо необхідності підвищення мінімальної зарплати. Для цього навіть зареєстрували відповідний законопроєкт. Але громадянам дали остаточну відповідь на питання, що буде з мінімалкою у 2025 році.

Про це розповів прем’єр-міністр Денис Шмигаль на "годині запитань до уряду" у Верховній Раді 28 березня.

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Народний депутат Сергій Вельможний із групи "Довіра" звернувся до прем’єра із запитанням, коли Кабінет Міністрів планує підвищити виплати переселенцям та іншу соціальну допомогу, а також чи розглядається збільшення мінімальної заробітної плати.

"За підсумками 2024 року зарплата чиновників зросла на 41%, але не зростає допомога переселенцям і соціальні виплати, пенсії знаходяться на мізерному рівні. До мене постійно звертаються із питанням, як можна прожити сім’ї ВПО на 20 000 грн, не маючи власної домівки", — зауважив нардеп.

Денис Шмигаль відповів, що в держбюджеті на 2025 рік вища мінімальна зарплата не передбачена, тому розмір залишиться на поточному рівні — 8 000 грн на місяць. Нагадаємо, що сума МЗП впливає на низку соціальних виплат, а також доходи "бюджетників", зокрема педагогів.

Як хочуть підвищити мінімалку

У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт № 12462 щодо підвищення розмірів прожиткових мінімумів, мінімальної заробітної плати та мінімальної пенсії за віком. Автори документа запропонували збільшити МЗП у кілька етапів, а саме:

з 1 квітня — до 9 100 грн (55 грн/год);

з 1 липня — до 10 100 грн (61 грн/год);

з 1 жовтня — до 11 184 грн (68 грн/год).

Законопроєкт надійшов у парламент на початку лютого 2025 року, але досі перебуває на етапі ознайомлення. Тож очевидно, що уряд не збирається переглядати суму мінімальної зарплати 8 000 грн на місяць.

Нагадаємо, середня зарплата чиновників центральних органів у лютому 2025 року склала 51,4 тис. грн, що на 15,8% більше, ніж рік тому. Найвищий дохід отримують у НКРЕКП (90,1 тис. грн), НАЗК (79,4 тис. грн) та АМКУ (77,4 тис. грн).

Також ми писали, що народний депутат Олексій Мовчан пояснив необхідність підвищення зарплати держслужбовцям. За його словами, це потрібно для підтримання стійкості державної системи, адже є великі проблеми з оплатою праці.