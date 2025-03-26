Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Ринок праці arrow Державні зарплати 2025 — хто отримує 400 тисяч на місяць arrow

Державні зарплати 2025 — хто отримує 400 тисяч на місяць

26 березня 2025 09:54
Катерина Балаєва - редактор
Зарплати чиновників у 2025 році: де платять 80-90 тисяч гривень
Гроші в гаманці. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
Катерина Балаєва - редактор

Середня зарплата чиновників центральних державних органів України у лютому становить 51,4 тисячі гривень. Порівняно з аналогічним періодом минулого року, коли вона становила 44,4 тисячі гривень, зростання — 15,8%. Це значно перевищує середню зарплату по країні, яка дорівнювала 18,6 тисячі гривень (+21,8% за рік).

За інформацією Міністерства фінансів, у лютому 2025 року в центральних державних органах працювала 21 771 особа. Найбільші зарплати отримують у таких установах:

Читайте також:
  • Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) — 90,1 тисячі гривень. У комісії працює 532 людини;
  • Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) — 79,4 тисячі гривень (352 співробітники);
  • Антимонопольний комітет України (АМКУ) — 77,4 тисячі гривень (267 працівників).

Найменші зарплати в обласних державних адміністраціях — у Тернопільський ОДА середньомісячна зарплата в лютому становила 21,1 тис. грн, в Чернігівській ОДА — 20 тис. грн та в Вінницькій ОДА — 19,9 тис. грн.

Скільки отримує керівництво

Середній розмір зарплати керівників центральних держорганів у лютому 2025 року становив 116,5 тисячі гривень. Однак у деяких установах ця сума є значно вищою:

  • Міністерство національної єдності України — 401,4 тисячі гривень (2 керівники);
  • НКРЕКП — 294,3 тисячі гривень (7 керівників);
  • НАЗК — 243,2 тисячі гривень (5 керівників).

 

Державні зарплати 2025 — хто отримує 400 тисяч на місяць - фото 1
Середньомісячні зарплати в держорганах. Графіка: Мінфін

Чому чиновникам платять більше, ніж середньому українцю

Рівень заробітних плат у державних органах визначається низкою факторів:

  • конкуренція з приватним сектором. Висококваліфіковані кадри можуть знайти роботу в бізнесі, тому держструктурам доводиться пропонувати конкурентоспроможні зарплати;
  • відповідальність і складність роботи. Чиновники ухвалюють рішення, що впливають на економіку, соціальну політику та державне управління;
  • боротьба з корупцією. Високі зарплати теоретично мають знижувати ризики хабарництва та фінансових зловживань.

Зазначимо, у 2025 році оплата праці держслужбовців в Україні, особливо в умовах воєнного стану, регулюється згідно з нормами Державного бюджету. Розмір та кількість виплат обмежені, а нарахування заробітної плати здійснюється на основі класифікації посад, запровадженої минулого року. Ці правила стосуються державних органів, де вже проведено класифікацію посад.

Також ми розповідали, скільки заробляють народні депутати. Наприклад, спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук минулого року щомісяця отримував 88,9 тис. грн, а загалом за рік його заробітна плата становила 1 067 124 грн. Крім того, йому було виплачено 901 тис. грн як компенсацію за депутатську діяльність.

зарплати гроші Україна чиновники зарплатня

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

10:02 Vodafone попередив про оновлення цін — що зміниться з 1 квітня

10:02 Чоловік втік з автобуса з мобілізованими — як його покарав суд

10:00 Apple намагається уникнути штрафу ЄС за браузер для iPhone

09:54 Державні зарплати 2025 — хто отримує 400 тисяч на місяць

09:54 США відтягують включення Румунії до програми безвізу

Благодійний фонд MK Foundation передав для 3-ї ОШБр 20 автівок - 80x80

Благодійний фонд MK Foundation передав для 3-ї ОШБр 20 автівок

09:46 Росія випустила 117 дронів — скільки цілей збила ППО

09:38 Скільки моряків загинуло в Україні від обстрілів РФ

09:31 Ігнат назвав кількість збитих ракет та дронів з 2022 року

09:21 Ломаченко заговорив вперше за довгий час

09:20 Черги на кордоні України — на чотирьох КПП назбиралися авто

10:02 Vodafone попередив про оновлення цін — що зміниться з 1 квітня

10:02 Чоловік втік з автобуса з мобілізованими — як його покарав суд

10:00 Apple намагається уникнути штрафу ЄС за браузер для iPhone

09:54 Державні зарплати 2025 — хто отримує 400 тисяч на місяць

09:54 США відтягують включення Румунії до програми безвізу

Благодійний фонд MK Foundation передав для 3-ї ОШБр 20 автівок - 80x80

Благодійний фонд MK Foundation передав для 3-ї ОШБр 20 автівок

09:46 Росія випустила 117 дронів — скільки цілей збила ППО

09:38 Скільки моряків загинуло в Україні від обстрілів РФ

09:31 Ігнат назвав кількість збитих ракет та дронів з 2022 року

09:21 Ломаченко заговорив вперше за довгий час

09:20 Черги на кордоні України — на чотирьох КПП назбиралися авто

06:14 Де дешевша їжа — ціни на продукти в містах України та ЄС

25 березня 2025

22:33 Гільзи ціною від 6 тисяч гривень — як одесити допомагають ЗСУ

17:48 Конфіденційність Signal — хто і для чого створив додаток

06:22 Неприємно здивує — як здорожчав продуктовий кошик за рік

24 березня 2025

22:33 Чи бояться одесити терактів — як себе захищають

19:14 Підпали та втрата ринку — що відбувається з Теsla Ілона Маска

23 березня 2025

06:10 Страх 24 на 7 — спогади маріупольців про війну

22 березня 2025

06:40 Як заробити на золоті — оновлені ціни ломбардів України

21 березня 2025

22:33 Обмеження Telegram в Україні — що думають одесити

06:40 Латунь нарозхват — де найкращі ціни на кольорові метали

Text

08:00 Зеленський повідомив деталі про переговори — ефір Ранок.LIVE

25 березня 2025
Text

21:15 Трамп скликав конференцію через війну в Україні — трансляція

Text

17:50 Підсумки переговорів в Ер-Ріяді — ефір Вечір.LIVE

Text

16:27 У Стамбулі спецназ атакує протестувальників газом — трансляція

Text

13:01 Трамп відповів Зеленському щодо впливу Росії — ефір День.LIVE

Text

08:00 Зеленський зробив заяву про переговори із США — ефір Ранок.LIVE

24 березня 2025
Text

20:49 Трамп робить термінові заяви щодо України — трансляція

Text

19:31 Масштабний протест в Стамбулі — прямий ефір

Text

17:50 Про що домовились США та Росія в Ер-Ріяді — ефір Вечір.LIVE

Text

13:00 Зустріч делегацій в Саудівській Аравії — ефір День.LIVE

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

11:23 Мінімалка в Україні — скільки отримуватимуть українці з 1 квітня

13 березня 2025

12:10 Проблемний номінал — що мають знати власники купюр євро

18 березня 2025

16:20 Київстар знизить вартість тарифів для абонентів — хто у списку

21 березня 2025

14:20 Компенсації не буде — чому українці можуть втратити долари і євро

19 березня 2025

16:01 Стрижки, котрі старять — яких зачісок краще уникати у 2025 році

22 березня 2025

13:57 Трамп відреагував на нічний масований обстріл України

15 березня 2025

03:57 Квартира і прописка — що треба знати, щоб не втратити майно

19 березня 2025

05:45 Майже 1000 грн надбавки — у кого з квітня зростуть пенсії

15 березня 2025

05:32 Важливіший, ніж ми думаємо — навіщо в смартфонах "Режим польоту"

20 березня 2025

07:23 Один знак Зодіаку зірве фінансовий джекпот у квітні 2025 року