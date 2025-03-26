Зарплати чиновників у 2025 році: де платять 80-90 тисяч гривень

Гроші в гаманці. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Середня зарплата чиновників центральних державних органів України у лютому становить 51,4 тисячі гривень. Порівняно з аналогічним періодом минулого року, коли вона становила 44,4 тисячі гривень, зростання — 15,8%. Це значно перевищує середню зарплату по країні, яка дорівнювала 18,6 тисячі гривень (+21,8% за рік).

За інформацією Міністерства фінансів, у лютому 2025 року в центральних державних органах працювала 21 771 особа. Найбільші зарплати отримують у таких установах:

Читайте також:

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) — 90,1 тисячі гривень. У комісії працює 532 людини;

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) — 79,4 тисячі гривень (352 співробітники);

Антимонопольний комітет України (АМКУ) — 77,4 тисячі гривень (267 працівників).

Найменші зарплати в обласних державних адміністраціях — у Тернопільський ОДА середньомісячна зарплата в лютому становила 21,1 тис. грн, в Чернігівській ОДА — 20 тис. грн та в Вінницькій ОДА — 19,9 тис. грн.

Скільки отримує керівництво

Середній розмір зарплати керівників центральних держорганів у лютому 2025 року становив 116,5 тисячі гривень. Однак у деяких установах ця сума є значно вищою:

Міністерство національної єдності України — 401,4 тисячі гривень (2 керівники);

НКРЕКП — 294,3 тисячі гривень (7 керівників);

НАЗК — 243,2 тисячі гривень (5 керівників).

Середньомісячні зарплати в держорганах. Графіка: Мінфін

Чому чиновникам платять більше, ніж середньому українцю

Рівень заробітних плат у державних органах визначається низкою факторів:

конкуренція з приватним сектором. Висококваліфіковані кадри можуть знайти роботу в бізнесі, тому держструктурам доводиться пропонувати конкурентоспроможні зарплати;

відповідальність і складність роботи. Чиновники ухвалюють рішення, що впливають на економіку, соціальну політику та державне управління;

боротьба з корупцією. Високі зарплати теоретично мають знижувати ризики хабарництва та фінансових зловживань.

Зазначимо, у 2025 році оплата праці держслужбовців в Україні, особливо в умовах воєнного стану, регулюється згідно з нормами Державного бюджету. Розмір та кількість виплат обмежені, а нарахування заробітної плати здійснюється на основі класифікації посад, запровадженої минулого року. Ці правила стосуються державних органів, де вже проведено класифікацію посад.

Також ми розповідали, скільки заробляють народні депутати. Наприклад, спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук минулого року щомісяця отримував 88,9 тис. грн, а загалом за рік його заробітна плата становила 1 067 124 грн. Крім того, йому було виплачено 901 тис. грн як компенсацію за депутатську діяльність.