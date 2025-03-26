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Государственные зарплаты 2025 — кто получает 400 тысяч в месяц

26 марта 2025 09:54
Катерина Балаева - редактор
Зарплаты чиновников в 2025 году: где платят 80-90 тысяч гривен
Деньги в кошельке. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
Катерина Балаева - редактор

Средняя зарплата чиновников центральных государственных органов Украины в феврале составила 51,4 тысячи гривен. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, когда она составляла 44,4 тысячи гривен, рост составил 15,8%. Это значительно превышает среднюю зарплату по стране, которая равнялась 18,6 тысячи гривен (+21,8% за год).

По информации Министерства финансов, в феврале 2025 года в центральных государственных органах работали 21 771 человек. Самые большие зарплаты получают в следующих учреждениях:

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  • Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) — 90,1 тысячи гривен. В комиссии работает 532 человека;
  • Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) — 79,4 тысячи гривен (352 сотрудника);
  • Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) — 77,4 тысячи гривен (267 работников).

Меньше всех зарплаты в областных государственных администрациях — в Тернопольский ОГА среднемесячная зарплата в феврале составляла 21,1 тыс. грн, в Черниговской ОГА — 20 тыс. грн и в Винницкой ОГА — 19,9 тыс. грн.

Сколько получает руководство

Средний размер зарплаты руководителей центральных госорганов в феврале 2025 года составил 116,5 тысячи гривен. Однако в некоторых учреждениях эта сумма значительно выше:

  • Министерство национального единства Украины — 401,4 тысячи гривен (2 руководителя);
  • НКРЭКУ — 294,3 тысячи гривен (7 руководителей);
  • НАПК — 243,2 тысячи гривен (5 руководителей).

 

Государственные зарплаты 2025 — кто получает 400 тысяч в месяц - фото 1
Среднемесячные зарплаты в госорганах. Графика: Минфин

Почему чиновникам платят больше, чем среднему украинцу

Уровень заработных плат в государственных органах определяется рядом факторов:

  • конкуренция с частным сектором. Высококвалифицированные кадры могут найти работу в бизнесе, поэтому госструктурам приходится предлагать конкурентоспособные зарплаты;
  • ответственность и сложность работы. Чиновники принимают решения, влияющие на экономику, социальную политику и государственное управление;
  • борьба с коррупцией. Высокие зарплаты теоретически должны снижать риски взяточничества и финансовых злоупотреблений.

Отметим, в 2025 году оплата труда госслужащих в Украине, особенно в условиях военного положения, регулируется согласно нормам Государственного бюджета. Размер и количество выплат ограничены, а начисление заработной платы осуществляется на основе классификации должностей, введенной в прошлом году. Эти правила касаются государственных органов, где уже проведена классификация должностей.

Также мы рассказывали, сколько зарабатывают народные депутаты. Например, спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук в прошлом году ежемесячно получал 88,9 тыс. грн, а всего за год его заработная плата составила 1 067 124 грн. Кроме того, ему было выплачено 901 тыс. грн в качестве компенсации за депутатскую деятельность.

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