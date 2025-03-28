Минимальная зарплата в 2025 году — планируют ли повысить выплаты украинцам

Деньги в руках. Фото: УНИАН

В Украине давно ведутся дискуссии о необходимости повышения минимальной зарплаты. Для этого даже зарегистрировали соответствующий законопроект. Но гражданам дали окончательный ответ на вопрос, что будет с минималкой в 2025 году.

Об этом рассказал премьер-министр Денис Шмыгаль на "часе вопросов к правительству" в Верховной Раде 28 марта.

Читайте также:

Какой будет минимальная зарплата

Народный депутат Сергей Вельможный из группы "Доверие" обратился к премьеру с вопросом, когда Кабинет Министров планирует повысить выплаты переселенцам и другую социальную помощь, а также рассматривается ли увеличение минимальной заработной платы.

"По итогам 2024 года зарплата чиновников выросла на 41%, но не растет помощь переселенцам и социальные выплаты, пенсии находятся на мизерном уровне. Ко мне постоянно обращаются с вопросом, как можно прожить семье ВПЛ на 20 000 грн, не имея собственного дома", — отметил нардеп.

Денис Шмыгаль ответил, что в госбюджете на 2025 год более высокая минимальная зарплата не предусмотрена, поэтому размер останется на текущем уровне — 8 000 грн в месяц. Напомним, что сумма МЗП влияет на ряд социальных выплат, а также доходы "бюджетников", в частности педагогов.

Как хотят повысить минималку

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект № 12462 о повышении размеров прожиточных минимумов, минимальной заработной платы и минимальной пенсии по возрасту. Авторы документа предложили увеличить МЗП в несколько этапов, а именно:

с 1 апреля — до 9 100 грн (55 грн/час);

с 1 июля — до 10 100 грн (61 грн/час);

с 1 октября — до 11 184 грн (68 грн/час).

Законопроект поступил в парламент в начале февраля 2025 года, но все еще находится на этапе ознакомления. Поэтому очевидно, что правительство не собирается пересматривать сумму минимальной зарплаты 8 000 грн в месяц.

Напомним, средняя зарплата чиновников центральных органов в феврале 2025 года составила 51,4 тыс. грн, что на 15,8% больше, чем год назад. Самый высокий доход получают в НКРЭКУ (90,1 тыс. грн), НАПК (79,4 тыс. грн) и АМКУ (77,4 тыс. грн).

Также мы писали, что народный депутат Алексей Мовчан объяснил необходимость повышения зарплаты госслужащим. По его словам, это нужно для поддержания устойчивости государственной системы, ведь есть большие проблемы с оплатой труда.