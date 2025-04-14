Минимальная зарплата в Германии выросла — сколько получают работники в 2025

Женщина держит в руках евро. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

В начале 2025 года в Германии вступили в силу два существенных нововведения, которые касаются трудового законодательства. В частности, произошло очередное повышение минимальной зарплаты.

О том, как изменилась минимальная зарплата в Германии в 2025 году, сообщили в Евростате.

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Отныне почасовая минимальная оплата труда составляет 12,82 евро. А для тех, кто работает по схеме мини-работ (Minijob), предельная сумма месячного дохода повышена до 556 евро. Это продолжение тренда на поэтапный рост — в начале 2024 года этот показатель был на уровне 12,41 евро в час.

Минимальные зарплаты в Европи. Скриншот: Евростат

Начиная с 2015 года, когда был принят Закон о минимальной оплате труда, ее размер в Германии вырос на 50%. Например, в 2022 году минимальная зарплата составляла 1 634 евро, поэтому за три года она увеличилась на 35%. В 2025 году работники, имеющие полную занятость, смогут рассчитывать минимум на 2 161 евро брутто ежемесячно.

Какая минимальная зарплата в Украине в 2025 году

Минимальная заработная плата — это установленный законом минимальный уровень оплаты труда за час или месяц, который обязаны соблюдать все работодатели, независимо от формы собственности.

Согласно Закону "О Государственном бюджете Украины на 2025 год", с 1 января этого года минимальная заработная плата составляет 8 000 гривен. Чтобы получать эту сумму, работник должен выполнять полную норму рабочего времени — 40 часов в неделю (пятидневный график с восьмичасовым рабочим днем).

Сейчас официальных сообщений об изменении размера минималки не было. Однако в Верховной Раде зарегистрирован законопроект, который предусматривает ее постепенное повышение, но он до сих пор остается на этапе ознакомления.

Ранее мы писали, что после прекращения трудовых отношений работодатель обязан провести полный финансовый расчет с работником. Это включает выплату заработной платы, компенсацию за неиспользованный ежегодный отпуск, а также возможные дополнительные денежные выплаты.

Также мы рассказывали, что жизнь в Украине становится все дороже. Несмотря на то, что большинство тарифов на коммунальные услуги остаются неизменными, цены на продукты питания и другие товары и услуги растут. В связи с этим происходит постепенное повышение среднего уровня заработных плат.