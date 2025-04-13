Пільговий проїзд Укрзалізницею — хто має право на знижку або безплатний квиток у 2025 році

Пасажири Укрзалізниці. Фото: УНІАН

Деякі категорії українців мають право безплатно або зі знижкою їздити залізницею. Це стосується приміських електричок, регіональних та навіть деяких поїздів далекого сполучення. Все залежить від статусу пасажира.

Про те, хто має право на безплатний проїзд в залізничному транспорті у квітні 2025 року, розповідає редакція сайту Новини.LIVE.

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Пільги для дітей у 2025 році

В Україні діти до 6 років можуть подорожувати залізницею безплатно, якщо їдуть разом із дорослими й не займають окремого місця. У такому випадку квиток не оформлюється, але при посадці обов’язково потрібно мати свідоцтво про народження дитини та паспорт супроводжуючого.

Для дітей віком від 6 до 14 років передбачена знижка 25% на квитки для поїздок у межах країни. Вони мають право подорожувати лише в супроводі дорослих. Квиток для дитини потрібно купувати, а на посадці необхідно пред’явити документи, що підтверджують її вік.

Діти з багатодітних сімей мають право на безплатний проїзд у приміських електричках — за наявності відповідного посвідчення.

Студенти денної форми навчання отримують 50% знижки на квитки в плацкартні вагони поїздів далекого сполучення, у регіональних поїздах 2-го та 3-го класу, а також в електричках. Обов’язково треба мати студентський квиток.

Чи потрібно пенсіонерам оплачувати проїзд у поїзді

Громадяни пенсійного віку можуть безплатно їздити на приміських електричках. Для цього потрібно мати при собі пенсійне посвідчення. Однак на потяги далекого сполучення ця пільга не діє — квитки доведеться купувати за повну вартість.

Хто ще має право на пільговий проїзд у потязі

Учасники бойових дій можуть безплатно їздити на електричках. А на маршрути далекого сполучення мають право на одну безплатну поїздку туди й назад раз на два роки, або 50% знижку раз на рік. Також пільги мають:

діти-сироти та діти без батьківської опіки;

ветерани та учасники Другої світової війни;

батьки загиблих або зниклих безвісти військових;

постраждалі від аварії на ЧАЕС та члени їхніх родин;

колишні працівники силових структур (армія, МВС, податкова тощо).

Також до пільговиків належать люди з інвалідністю. Вони можуть безплатно користуватися приміськими електричками. А з 1 жовтня по 15 травня — ще й мають 50% знижку на потяги далекого сполучення. Така ж знижка діє для громадян, які їх супроводжують.

Раніше ми писали, що метро залишається одним із найзручніших способів пересування по місту, однак користування ним передбачає дотримання встановлених правил. У разі їх порушення окремі пасажири можуть втратити право користуватися підземкою.

Також ми розповідали, що подібна ситуація і з подорожами Укрзалізницею. Пасажири мають не лише певні права, але й зобов’язані дотримуватись встановлених правил. За недотримання цих норм громадянам загрожує штраф, а в деяких випадках їх можуть висадити з потяга.