Штрафи в потягах Укрзалізниці — скільки та за що доведеться платити пасажирам у 2025

Провідник перевіряє квиток. Фото: УНІАН

Потяг — це транспорт, в якому існують чіткі правила поведінки, і пасажири повинні їх дотримуватися. За деякі порушення українці можуть отримати чималий штраф.

Про те, які штрафи можуть отримати пасажири Укрзалізниці у 2025 році, зазначається у ст. 109 та ст. 110 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

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Яке покарання за безквитковий проїзд у 2025 році

Перше порушення, за яке можна отримати штраф, найочевидніше — безквитковий проїзд. За спробу проїхати зайцем українцям загрожує ледь не найсуворіше покарання. У 2025 році, за перебування в потязі без проїзного документа, доведеться віддати суму, що у 10 разів перевищує вартість проїзду.

Квитки на деякі поїзди Укрзалізниці коштують сотні гривень, а тому за спробу проїхати без документа, пасажиру доведеться заплатити кругленьку суму. Наприклад, якщо вартість проїзду становить 300 грн, то спроба подорожувати зайцем, обійдеться пасажиру у 3 000 грн.

За що ще штрафують пасажирів у 2025

У Кодексі України про адміністративні правопорушення (КУпАП) передбачено, за які дії громадян можуть притягнути до адміністративної відповідальності під час користування залізничним транспортом. У 2025 році суми такі:

Викидання сміття з поїзда, а також перехід колій у забороненому місці — попередження або штраф від 34 до 170 грн. Псування майна у вагонах — наприклад, пошкодження скла чи обладнання. Штраф: від 170 до 510 грн. Паління у вагонах або тамбурах, у тому числі в зонах, де це заборонено (включно з метро). Можуть обмежитися попередженням, а можуть і оштрафувати на від 85 до 340 грн. Проїзд у вантажному потязі, стрибки на дах чи підніжки вагонів, посадка або висадка на ходу, а також безпідставна зупинка поїзда — штраф від 119 до 255 грн. Пошкодження колій, світлофорів чи іншої інфраструктури: пасажири сплачують від 170 до 510 грн, посадовці — від 340 до 1020 грн. Неправильне перетинання колій гужовим транспортом чи перегін худоби через рейки — штраф для громадян від 170 до 340 грн, а для посадовців — від 255 до 425 грн.

Також забороняється класти на рейки сторонні предмети, які можуть зашкодити руху. За таке порушення у 2025 році можна отримати штраф від 255 до 680 грн.

Раніше ми писали, що пасажири, які користуються послугами Укрзалізниці, не лише наділені певними правами, але й повинні дотримуватися встановлених правил. У разі порушення деяких із них громадяни можуть бути висаджені з потяга.

Також ми розповідали, що в українських пенсіонерів є можливість користуватися громадським транспортом безоплатно. Однак така пільга діє не скрізь. У деяких видах транспорту витрати на проїзд доведеться покривати самостійно.