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Пільговий проїзд у квітні — за що не платитимуть українці 60+

3 квітня 2025 05:45
Андрій Жинкін - редактор
Андрій Жинкін
редактор
Пільговий проїзд для українців 60+ — за що не потрібно платити у квітні
Бабуся виходить з тролейбуса. Фото: УНІАН
Андрій Жинкін - редактор
Андрій Жинкін
редактор

Пенсіонери в Україні мають право на безплатний проїзд у громадському транспорті, але ці пільги діють не всюди. У деяких випадках доведеться оплачувати проїзд самостійно.

Про те, якими видами транспорту можуть безплатно користуватись українці 60+ у квітні 2025, зазначається в постанові уряду "Про безоплатний проїзд пенсіонерів у громадському транспорті".

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Відповідно до урядової постанови, особи пенсійного віку можуть безплатно користуватися такими видами транспорту:

  • трамваї;
  • тролейбуси;
  • міські автобуси;
  • приміські електрички.

Щоб скористатися правом на безплатний проїзд, пенсіонеру необхідно пред’явити пенсійне посвідчення. Ситуація з маршрутками залежить від рішень місцевої влади. 

Міські та обласні ради самостійно визначають, чи надається пільговий проїзд у маршрутних таксі. Інформація про пільги повинна бути вказана в салоні маршрутки або на сайті місцевої ради.

Де пенсіонери не мають права на пільговий проїзд

Пільги на транспорт для пенсіонерів не поширюються на метро — за поїздку доведеться платити повну вартість. Також вони не діють у таксі, оскільки цей вид транспорту не відноситься до громадського. 

Крім того, міжміські автобуси та поїзди не передбачають пільгового перевезення пенсіонерів — громадянам похилого віку доведеться оплачувати квитки на загальних умовах.

Раніше ми писали, що ціна на проїзд у маршрутках, як правило, вища за тарифи інших видів транспорту. Проте деякі категорії громадян України мають право на безплатний проїзд. 

Також ми розповідали, що українці, які працювали на певних державних посадах у сільській місцевості та продовжують там жити після виходу на пенсію, можуть отримати комунальні пільги. Однак з 2025 року введено нові умови, які можуть призвести до втрати цієї підтримки для частини пенсіонерів.

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