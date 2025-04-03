Льготный проезд для украинцев 60+ — за что не нужно платить в апреле

Бабушка выходит из троллейбуса. Фото: УНИАН

Пенсионеры в Украине имеют право на бесплатный проезд в общественном транспорте, но эти льготы действуют не везде. В некоторых случаях придется оплачивать проезд самостоятельно.

О том, какими видами транспорта могут бесплатно пользоваться украинцы 60+ в апреле 2025, отмечается в постановлении правительства "О бесплатном проезде пенсионеров в общественном транспорте".

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Согласно правительственному постановлению, лица пенсионного возраста могут бесплатно пользоваться такими видами транспорта:

трамваи;

троллейбусы;

городские автобусы;

пригородные электрички.

Чтобы воспользоваться правом на бесплатный проезд, пенсионеру необходимо предъявить пенсионное удостоверение. Ситуация с маршрутками зависит от решений местных властей.

Городские и областные советы самостоятельно определяют, предоставляется ли льготный проезд в маршрутных такси. Информация о льготах должна быть указана в салоне маршрутки или на сайте местного совета.

Где пенсионеры не имеют права на льготный проезд

Льготы на транспорт для пенсионеров не распространяются на метро — за поездку придется платить полную стоимость. Также они не действуют в такси, поскольку этот вид транспорта не относится к общественному.

Кроме того, междугородние автобусы и поезда не предусматривают льготной перевозки пенсионеров — гражданам пожилого возраста придется оплачивать билеты на общих условиях.

Ранее мы писали, что цена на проезд в маршрутках, как правило, выше тарифов других видов транспорта. Однако некоторые категории граждан Украины имеют право на бесплатный проезд.

Также мы рассказывали, что украинцы, которые работали на определенных государственных должностях в сельской местности и продолжают там жить после выхода на пенсию, могут получить коммунальные льготы. Однако с 2025 года введены новые условия, которые могут привести к потере этой поддержки для части пенсионеров.