Пільговий проїзд в маршрутках — кому дозволено не платити у квітні 2025

Маршрутка на зупинці. Фото: УНІАН

Вартість проїзду в маршрутках зазвичай вища, ніж в інших видах громадського транспорту. Однак деякі громадяни України звільняються від оплати. Щоб скористатись пільгою, пасажиру потрібно мати документ, який надає таке право.

Про те, кому з українців не потрібно оплачувати проїзд в маршрутках у квітні 2025 року, пояснили фахівці Безоплатної правничої допомоги.

Читайте також:

Чи потрібно дітям оплачувати проїзд в маршрутці у 2025 році

У квітні 2025 року залишатиметься чинним право на пільговий проїзд у маршрутках для певних груп громадян. Наприклад, за дітей до 6 років, які не займають окремого місця, платити не потрібно. Також пільги мають:

Діти з багатодітних родин. Діти, яким встановлена інвалідність, пов’язана з аварією на ЧАЕС.

Хто з дорослих може безплатно їздити в маршрутках

Пільги мають не лише діти, це правило охоплює кілька категорій повнолітніх осіб, зокрема таке право мають:

Військовослужбовці строкової служби. Інваліди війни та особи з таким самим правом. Учасники бойових дій та особи, прирівняні до них. Військовослужбовці, які стали інвалідами через бойові дії. Поліцейські та працівники СБУ під час виконання обов’язків. Особи, реабілітовані через репресії, та інваліди через ці репресії. Громадяни, постраждалі від Чорнобильської катастрофи та ліквідатори. Батьки, які утримуються військовослужбовцем, що загинув або зник безвісти під час служби. Ветерани військової служби, співробітники органів внутрішніх справ, національної поліції, податкової міліції, ДСНС, СБУ та колишні прокурори. Люди з інвалідністю першої та другої групи, діти з інвалідністю, а також супроводжуючі осіб з інвалідністю першої групи або дітей з інвалідністю.

Водіям маршруток заборонено відмовляти у пільговому проїзді, за винятком випадків, передбачених законодавством. Безпідставна відмова у наданні пільги може призвести до правової відповідальності.

Раніше ми писали, що метро — це швидкий та економний транспорт, який притаманний великим містам. У 2025 році в Україні одна поїздка коштує 8 гривень. Однак деякі громадяни можуть користуватися підземкою безплатно.

Також ми розповідали, що транспортні пільги для пенсіонерів визначені постановою Кабміну від 17 травня 1993 року. Для безплатного проїзду потрібно показати пенсійне посвідчення. Якщо документа немає, доведеться платити як звичайний пасажир.