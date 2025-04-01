Льготный проезд в маршрутках — кому разрешено не платить в апреле 2025

Маршрутка на остановке. Фото: УНИАН

Стоимость проезда в маршрутках обычно выше, чем в других видах общественного транспорта. Однако некоторые граждане Украины освобождаются от оплаты. Чтобы воспользоваться льготой, пассажиру нужно иметь документ, который предоставляет такое право.

О том, кому из украинцев не нужно оплачивать проезд в маршрутках в апреле 2025 года, объяснили специалисты Безоплатной правовой помощи.

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Нужно ли детям оплачивать проезд в маршрутке в 2025 году

В апреле 2025 будет оставаться в силе право на льготный проезд в маршрутках для определенных групп граждан. Например, за детей до 6 лет, которые не занимают отдельного места, платить не нужно. Также льготы имеют:

Дети из многодетных семей. Дети, которым установлена инвалидность, связанная с аварией на ЧАЭС.

Кто из взрослых может бесплатно ездить в маршрутках

Льготы имеют не только дети, это правило охватывает несколько категорий совершеннолетних лиц, в частности такое право имеют:

Военнослужащие срочной службы. Инвалиды войны и лица с таким же правом. Участники боевых действий и лица, приравненные к ним. Военнослужащие, которые стали инвалидами из-за боевых действий. Полицейские и работники СБУ при исполнении обязанностей. Лица, реабилитированные из-за репрессий, и инвалиды из-за этих репрессий. Граждане, пострадавшие от Чернобыльской катастрофы и ликвидаторы. Родители, которые содержатся военнослужащим, погибшим или пропавшим без вести во время службы. Ветераны военной службы, сотрудники органов внутренних дел, национальной полиции, налоговой милиции, ГСЧС, СБУ и бывшие прокуроры. Люди с инвалидностью первой и второй группы, дети с инвалидностью, а также сопровождающие лиц с инвалидностью первой группы или детей с инвалидностью.

Водителям маршруток запрещено отказывать в льготном проезде, за исключением случаев, предусмотренных законодательством. Безосновательный отказ в предоставлении льготы может привести к правовой ответственности.

Ранее мы писали, что метро — это быстрый и экономный транспорт, который присущ большим городам. В 2025 году в Украине одна поездка стоит 8 гривен. Однако некоторые граждане могут пользоваться подземкой бесплатно.

Также мы рассказывали, что транспортные льготы для пенсионеров определены постановлением Кабмина от 17 мая 1993 года. Для бесплатного проезда нужно показать пенсионное удостоверение. Если документа нет, придется платить как обычный пассажир.