Пільговий проїзд в метро — кому не потрібно буде купувати квиток у квітні 2025 року

Люди заходять в метро. Фото: УНІАН

Метрополітен — це бюджетний та швидкий транспорт для пересування великими містами. У 2025 році вартість однієї поїздки для українців становить 8 гривень. Однак є громадяни, яким купувати квиток не потрібно.

Про те, хто зможе безплатно користуватися підземкою у квітні 2025 року, зазначається на сайті Київського метрополітену.

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Хто матиме право на пільговий проїзд у метро у квітні

Пільговий проїзд — це важливий механізм соціальної підтримки українців. Він дозволяє суттєво зменшити повсякденні витрати вразливих категорій населення. У квітні 2025 року безоплатно їздити в метро можуть такі категорії осіб:

Учасники бойових дій (за наявності посвідчення або "Картки киянина"). Учасники Другої світової війни та інші особи, яким закон надає таке право. Громадяни, які постраждали під час Революції Гідності (за наявності довідки або "Картки киянина"). Люди з інвалідністю, пов'язаною з бойовими діями, та їх супроводжуючі (при наявності відповідного документа).

Кому ще не потрібно буде платити за метро у квітні

Окремо пільги передбачені для громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи:

Ліквідатори другої категорії. Діти, які отримали інвалідність через аварію на ЧАЕС. Люди з інвалідністю серед ліквідаторів та постраждалих.

Державні гарантії також поширюються на ветеранів різних служб. Зокрема, право на безоплатний проїзд у підземці мають:

Експрацівники податкової міліції. Ветерани органів внутрішніх справ. Люди, які служили у Збройних силах. Колишні службовці цивільного захисту. Працівники державної пожежної служби. Колишні співробітники Національної поліції. Колишні співробітники Бюро економічної безпеки. Працівники Державної кримінально-виконавчої служби. Службовці Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації.

Окрім того, право на пільговий проїзд мають військові, які отримали інвалідність під час виконання службових обов’язків, а також батьки загиблих або зниклих безвісти військовослужбовців.

Раніше ми писали, що в Україні доступні пільги на проїзд у громадському транспорті для різних груп населення, включаючи дітей. Проте існують певні обмеження, які важливо враховувати.

Також ми розповідали, що українці щодня користуються громадським транспортом, зокрема тролейбусами. Як пасажири, вони повинні дотримуватися певних правил поведінки, щоб не наразити на небезпеку себе та інших.