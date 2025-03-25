Льготный проезд в метро — кому не нужно будет покупать билет в апреле 2025 года

Бесплатный проезд в метро — кому оставят льготы в апреле 2025
Метрополитен — это бюджетный и быстрый транспорт для передвижения по большим городам. В 2025 году стоимость одной поездки для украинцев составляет 8 гривен. Однако есть граждане, которым покупать билет не нужно.
О том, кто сможет бесплатно пользоваться подземкой в апреле 2025 года, отмечается на сайте Киевского метрополитена.
Кто будет иметь право на льготный проезд в метро в апреле
Льготный проезд — это важный механизм социальной поддержки украинцев. Он позволяет существенно уменьшить повседневные расходы уязвимых категорий населения. В апреле 2025 года бесплатно ездить в метро могут такие категории лиц:
- Участники боевых действий (при наличии удостоверения или "Карточки киевлянина").
- Участники Второй мировой войны и другие лица, которым закон предоставляет такое право.
- Граждане, пострадавшие во время Революции Достоинства (при наличии справки или "Карточки киевлянина").
- Люди с инвалидностью, связанной с боевыми действиями, и их сопровождающие (при наличии соответствующего документа).
Кому еще не нужно будет платить за метро в апреле
Отдельно льготы предусмотрены для граждан, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы:
- Ликвидаторы второй категории.
- Дети, которые получили инвалидность из-за аварии на ЧАЭС.
- Люди с инвалидностью среди ликвидаторов и пострадавших.
Государственные гарантии также распространяются на ветеранов различных служб. В частности, право на бесплатный проезд в подземке имеют:
- Экс-сотрудники налоговой милиции.
- Ветераны органов внутренних дел.
- Люди, которые служили в Вооруженных силах.
- Бывшие служащие гражданской защиты.
- Работники государственной пожарной службы.
- Бывшие сотрудники Национальной полиции.
- Бывшие сотрудники Бюро экономической безопасности.
- Работники Государственной уголовно-исполнительной службы.
- Служащие Государственной службы специальной связи и защиты информации.
Кроме того, право на льготный проезд имеют военные, которые получили инвалидность при исполнении служебных обязанностей, а также родители погибших или пропавших без вести военнослужащих.
Ранее мы писали, что в Украине доступны льготы на проезд в общественном транспорте для разных групп населения, включая детей. Однако существуют определенные ограничения, которые важно учитывать.
Также мы рассказывали, что украинцы ежедневно пользуются общественным транспортом, в частности троллейбусами. Как пассажиры, они должны придерживаться определенных правил поведения, чтобы не подвергнуть опасности себя и других.
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