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Бесплатный проезд в метро — кому оставят льготы в апреле 2025

25 марта 2025 13:40
Андрей Жинкин - редактор
Андрей Жинкин
редактор
Льготный проезд в метро — кому не нужно будет покупать билет в апреле 2025 года
Люди заходят в метро. Фото: УНИАН
Андрей Жинкин - редактор
Андрей Жинкин
редактор

Метрополитен — это бюджетный и быстрый транспорт для передвижения по большим городам. В 2025 году стоимость одной поездки для украинцев составляет 8 гривен. Однако есть граждане, которым покупать билет не нужно.

О том, кто сможет бесплатно пользоваться подземкой в апреле 2025 года, отмечается на сайте Киевского метрополитена.

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Льготный проезд — это важный механизм социальной поддержки украинцев. Он позволяет существенно уменьшить повседневные расходы уязвимых категорий населения. В апреле 2025 года бесплатно ездить в метро могут такие категории лиц:

  1. Участники боевых действий (при наличии удостоверения или "Карточки киевлянина").
  2. Участники Второй мировой войны и другие лица, которым закон предоставляет такое право.
  3. Граждане, пострадавшие во время Революции Достоинства (при наличии справки или "Карточки киевлянина").
  4. Люди с инвалидностью, связанной с боевыми действиями, и их сопровождающие (при наличии соответствующего документа).

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Отдельно льготы предусмотрены для граждан, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы:

  1. Ликвидаторы второй категории.
  2. Дети, которые получили инвалидность из-за аварии на ЧАЭС.
  3. Люди с инвалидностью среди ликвидаторов и пострадавших.

Государственные гарантии также распространяются на ветеранов различных служб. В частности, право на бесплатный проезд в подземке имеют:

  1. Экс-сотрудники налоговой милиции.
  2. Ветераны органов внутренних дел.
  3. Люди, которые служили в Вооруженных силах.
  4. Бывшие служащие гражданской защиты.
  5. Работники государственной пожарной службы.
  6. Бывшие сотрудники Национальной полиции.
  7. Бывшие сотрудники Бюро экономической безопасности.
  8. Работники Государственной уголовно-исполнительной службы.
  9. Служащие Государственной службы специальной связи и защиты информации.

Кроме того, право на льготный проезд имеют военные, которые получили инвалидность при исполнении служебных обязанностей, а также родители погибших или пропавших без вести военнослужащих.

Ранее мы писали, что в Украине доступны льготы на проезд в общественном транспорте для разных групп населения, включая детей. Однако существуют определенные ограничения, которые важно учитывать.

Также мы рассказывали, что украинцы ежедневно пользуются общественным транспортом, в частности троллейбусами. Как пассажиры, они должны придерживаться определенных правил поведения, чтобы не подвергнуть опасности себя и других.

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