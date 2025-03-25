Льготный проезд в метро — кому не нужно будет покупать билет в апреле 2025 года

Люди заходят в метро. Фото: УНИАН

Метрополитен — это бюджетный и быстрый транспорт для передвижения по большим городам. В 2025 году стоимость одной поездки для украинцев составляет 8 гривен. Однако есть граждане, которым покупать билет не нужно.

О том, кто сможет бесплатно пользоваться подземкой в апреле 2025 года, отмечается на сайте Киевского метрополитена.

Читайте также:

Кто будет иметь право на льготный проезд в метро в апреле

Льготный проезд — это важный механизм социальной поддержки украинцев. Он позволяет существенно уменьшить повседневные расходы уязвимых категорий населения. В апреле 2025 года бесплатно ездить в метро могут такие категории лиц:

Участники боевых действий (при наличии удостоверения или "Карточки киевлянина"). Участники Второй мировой войны и другие лица, которым закон предоставляет такое право. Граждане, пострадавшие во время Революции Достоинства (при наличии справки или "Карточки киевлянина"). Люди с инвалидностью, связанной с боевыми действиями, и их сопровождающие (при наличии соответствующего документа).

Кому еще не нужно будет платить за метро в апреле

Отдельно льготы предусмотрены для граждан, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы:

Ликвидаторы второй категории. Дети, которые получили инвалидность из-за аварии на ЧАЭС. Люди с инвалидностью среди ликвидаторов и пострадавших.

Государственные гарантии также распространяются на ветеранов различных служб. В частности, право на бесплатный проезд в подземке имеют:

Экс-сотрудники налоговой милиции. Ветераны органов внутренних дел. Люди, которые служили в Вооруженных силах. Бывшие служащие гражданской защиты. Работники государственной пожарной службы. Бывшие сотрудники Национальной полиции. Бывшие сотрудники Бюро экономической безопасности. Работники Государственной уголовно-исполнительной службы. Служащие Государственной службы специальной связи и защиты информации.

Кроме того, право на льготный проезд имеют военные, которые получили инвалидность при исполнении служебных обязанностей, а также родители погибших или пропавших без вести военнослужащих.

Ранее мы писали, что в Украине доступны льготы на проезд в общественном транспорте для разных групп населения, включая детей. Однако существуют определенные ограничения, которые важно учитывать.

Также мы рассказывали, что украинцы ежедневно пользуются общественным транспортом, в частности троллейбусами. Как пассажиры, они должны придерживаться определенных правил поведения, чтобы не подвергнуть опасности себя и других.